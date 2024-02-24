به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام رسول ابوالقاسمی بعد از ظهر شنبه ضمن تبریک عید بزرگ نیمه شعبان گفت: شب‌زنده‌داری به نماز، دعا و استغفار، از عبادات توصیه شده در شب نیمه شعبان است.



معاون فرهنگی اداره کل تبلیغات اسلامی استان قم با اشاره به روایتی از امام زین‌العابدین(ع) پیرامون فضیلت احیای شب نیمه شعبان گفت: هرکه این شب را به راز و نیاز و عبادت بپردازد، دل او نمی‌میرد در روزی که دل‌ها بمیرند.

معاون فرهنگی اداره‌کل تبلیغات اسلامی استان قم سنت حسنه احیای نیمه شعبان را از جمله اقدامات ارزشمند حدود ۵۰ مسجد در شهر مقدس قم در سال گذشته دانست و گفت: با رشد بیش از دو برابری امسال در شب نیمه شعبانبیش از ۱۱۰ مسجد، آمادگی خود را برای برپایی مراسم احیای نیمه شعبان برای برادران و خواهران، اعلام کرده‌اند.