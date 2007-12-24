تلاقی مفاهیم متضاد؛ توسعه طلبی، مذاکره و کنفرانس صلح

مسئله شهرک سازی جدید رژیم صهیونیستی در سرزمین های اشغالی در حالی مطرح می شود که کمتر از یک ماه از کنفرانس آناپولیس و توافق برای آغاز یک روند یکساله مذاکره بین تشکیلات خودگردان و تل آویو با هدف نهایی کردن چارچوب توافقات می گذرد، البته روندی که خیلی امید به نتیجه بخش بودن آن حتی در بین طرفین هم وجود ندارد.

اما سوال اساسی در بسیاری از محافل جهانی به ویژه در افکار عمومی این است که چگونه کنفرانسی همچون آناپولیس با آن همه سر وصدا فقط توافقی را برای مذاکره در پی داشت و چگونه حتی این توافق ضعیف در کمترین فرصت ممکن نادیده گرفته شد و فرو ریخت؟

در پاسخ به این سوال چند نکته قابل ذکر است:

اول: کنفرانس آناپولیس با پیشنهاد و حمایت آمریکا انجام شد؛ کشوری که از آن به عنوان "حامی اصلی" رژیم اسرائیل نام برده می شود و این خود عاملی برای بی اعتباری کنفرانس مذکور بود که فضا را برای هیچ گونه مثبت اندیشی نسبت به این کنفرانس بودجود نیاورد و اکثر تحلیلگران و ناظران همین عامل را برای "شکست قطعی" آناپولیس کافی می دانستند.

دوم: کنفرانس آناپولیس بدون توجه به "واقعیات سرزمین فلسطین" و بدون حضور نماینده واقعی فلسطینیان یا حداقل نماینده بخش مهمی از مردم این سرزمین درفضایی کاملا فرمایشی انجام شد و این امر آنرا از چارچوب تلاش برای یک "صلح اساسی" خارج کرد و آنرا در سطح فشار بر یک گروه خاص در فلسطین پایین آورد به طوری که همگان آنرا تلاشی برای فشار بیشتر برحماس دانستند.

سوم: بحث بعدی این است که آیا واقعا رژیم اسرائیل با توجه به نوع شکل گیری آن می تواند صلح جو باشد در حالی که صلح در هر کجا که باشد یکسری "مبانی ثابت" دارد و آن احقاق حق و بازگشت امور به روند منطقی و درست خویش است، اما واقعیت سرزمین فلسطین این است که ملت واقعی آن آواره است و تجاوز تداوم دارد.

چهارم: باید گفت که اسرائیل به این دلیل از توسعه طلبی جدید خود سخن می گوید که حتی توافق ضعیف و شکننده آناپولیس را در تضاد با مبنای وجودی خود یافته است واگرچه ممکن است درهزاران کنفرانس دیگرمانند آناپولیس شرکت کند ومدعی تلاش برای صلح شود اما نمی تواند توسعه طلب نباشد.

درپایان باید گفت که هیچ کنفرانسی چه در سطح آناپولیس و چه در سطح بالاتر بدون بازگشت به "حق ملت ها در تعیین سرنوشت خویش"- براساس منشور سازمان ملل واصول حقوق بشر- وبدون پذیرش واقعیت های اساسی مانند "رفع تجاوز" در مورد مسئله فلسطین به نتیجه نمی رسد.