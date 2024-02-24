۱۱۷۶ دانش آموز گناوه ای رای اولی هستند

ضرغام مردانی در گفت و گو با خبرنگار مهر با تبریک میلاد باسعادت میلاد منجی عالم بشریت حضرت مهدی (عج) با اشاره به در پیش بودن رویداد مهم انتخابات یازدهم اسفند اظهار داشت: انتخابات در ایران اسلامی نماد مردم سالاری دینی است که از بدو پیروزی انقلاب تا کنون در کشور برگزار شده است و مردم در سرنوشت خود مشارکت فعال دارند.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان گناوه افزود: حضور یکپارچه و مشارکت حداکثری در انتخابات مورد تاکید امامین انقلاب و از وصایای شهدای والامقام است که همگی وظیفه داریم به آن جامه عمل بپوشانیم.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت فعال و گسترده در عرصه انتخابات گفت: حضور و مشارکت گسترده مردم در انتخابات تأثیر زیادی در معادلات داخلی و خارجی برای کشورمان به همراه دارد و مجلس با پشتوانه قوی رأی مردم می‌تواند ریل گذاری‌های خوبی در مسیر پیشرفت کشور داشته باشد.

آمادگی فرهنگیان برای خلق حماسه‌ای ماندگار

وی گفت: معلمان و فرهنگیان به عنوان قشر تأثیر گذار و مورد احترام جامعه نقش مهمی هم برای شرکت در انتخابات وهم تبیین اهمیت این موضوع برای دانش آموزان و افکار عمومی دارند.

وی بیان کرد: دانش آموزان نیز سفیرانی برای تبیین اهمیت مشارکت انتخاباتی در خانواده‌ها خود هستند و باید در این زمینه نقش ایفا کنند.

مردانی با اشاره به آمادگی حضور پرشور رأی اولی‌های شهرستان در انتخابات گفت: ۱۱۷۶ دانش آموز رأی اولی امسال در شهرستان گناوه در انتخابات شرکت خواهند کرد که شامل ۵۶۲ دانش آموز پسر و ۶۱۴ دانش آموز دختر هستند.

مدیر آموزش و پرورش گناوه با بیان مهمترین اقدامات انجام شده آموزش و پرورش در آستانه انتخابات سرنوشت ساز یازدهم اسفند ماه بیان کرد: حضور فرهنگیان و معلمان در هیأت‌های اجرایی و نظارت انتخابات، برگزاری همایش رأی اولی در شهرستان، برگزاری موکب شهدای دانش آموزی و فرهنگیان درب اداره بخصوص در روز میلاد و برگزاری مراسم برای حضور حداکثری، ایجاد ستاد مشارکت حداکثری فرهنگیان و دانش آموزان در مدیریت آموزش و پرورش و حضور در مدارس و تبیین لازم برای دانش آموزان و همکاران پیرامون اهمیت مشارکت در انتخابات از جمله برنامه‌های این مدیریت در آستانه انتخابات مهم یازدهم اسفند ماه بوده است.

وی ضمن دعوت از همه اقشار مردم برای حضور یکپارچه در انتخابات گفت: فرهنگیان و دانش آموزان رأی اولی شهرستان گناوه همگام با همه فرهنگیان و مردم غیور ایران اسلامی آماده حضور حداکثری در انتخابات و خلق حماسه دیگر در یازدهم اسفند ماه هستند.