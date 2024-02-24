استان: قزوین

قزوین حوزه انتخابیه: بویین زهرا و اوج

زهرا و اوج شعار انتخاباتی: (نه به شعار _آری به اقدام)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمدحسین شیرینکار یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- محمدحسین شیرینکار در سال ۱۳۵۳ در قزوین متولد شدم. کودکی، تحصیلات ابتدایی، راهنمایی و دبیرستان را قزوین گذراندم. نوجوانی من در مساجد، پایگاه‌های بسیج و حوزه علمیه قزوین طی شد در سال ۱۳۷۱ در مقطع کارشناسی الهیات گرایش ادیان و عرفان دانشگاه تهران

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

تدوین و تصویب قانون انتخابات مجلس و اصلاح آن توسط افراد ذی نفع (خود نمایندگان)

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

۱- ساز و کار انتخابات نمایندگان در قانون انتخابات باید اصلاح گردد به نحوی که برای ورود افراد به عرصه رقابت به عنوان پیش فرض آزمونی از مفاد علمی مانند قانون اساسی،قانون آئین نامه داخلی مجلس،حقوق اساسی و قانون برنامه توسعه صورت پذیرد ،در صورت کسب نمره قبولی و طی مصاحبه علمی و صلاحیت سنجیهای مختلف از جمله سلامت روان، اخلاق و… و کسب حدنصاب لازم اجازه ثبت نام برای ورود به عرصه داوطلبی را داشته باشد. ۲- با روش‌های مختلف حریت و استقلال مجلس باید حفظ شود تا بتوانند اقدامات نظارتی را انجام دهند

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

چون برای اضافه مردم تصمیم می‌گیرند باید به گونه‌ای زندگی کنند که از حال آن طبقه باخبر باشند و با تجمل‌گرایی این امکان از بین خواهد رفت.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری و همراهی با روش اصلاح و رفع ایراد و همپوشانی و تکمیل پازل باید همراه باشد نه توجیه اغلاط

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

جدایی از مردم و عملاً از بین رفتن قاعده وکالت از جانب موکلان

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

امیر المومنین فرمودند ایاک و الاحتجاب خود را تافته جدا دانستن و خط خود را در مشکلات از مردم جدا کردن آسیب این وادی است

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

اولویت برای نمایندگی پرهیز از بخشی نگری و التزام به نگاه ملی است

سوالات استانی:

* برنامه شما برای احیا و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان قزوین چیست؟

باید این موضوع از نزدیک و با حضور دست اندر کاران واقعی آن بررسی و راهکارهای آن مورد مداقه قرار گرفته و حل آنها و روش آن امکان سنجی شود

* تدبیر شما برای توسعه شبکه‌های انتقال آب و گاز در استان قزوین چیست؟

باید با حضور کارشناسان بررسی و موضوع با عنایت به تجارب موفق در سایر استان‌ها و حتی سایر کشورها با توجه به ظرفیت‌های موجود و کسب منابع مالی لازم تمشیت شود

* استان قزوین با کمبود سرانه تخت بیمارستانی مواجه است. سرانه تخت‌های بیمارستانی قزوین ۲۰ درصد کمتر از استاندارد کشوری است. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

این گونه موضوعات با بررسی دقیق و تشکیل جلسات مشترک بین کمیسیون بهداشت مجلس، وزارت بهداشت و درمان و سازمان برنامه باید بررسی و امکان سنجی شود