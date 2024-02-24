استان: قزوین

قزوین حوزه انتخابیه: بویین زهرا و اوج

زهرا و اوج شعار انتخاباتی: (انتخاب نسل جوان، مجلسی کارآمد)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد مهدی فیروزی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- بازرس اداره کل بازرسی، امور حقوقی و مدیریت عملکرد استانداری قزوین. نماینده دادستان عمومی و انقلاب در شورای حل اختلاف شهرستان قزوین. کارشناس مسؤول و نماینده حقوقی مدیریت بحران استانداری قزوین.?دادورز شعبه اجرای احکام مدنی شورای حل اختلاف

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم حضور مستمر نمایندگان در جلسات و عضویت دقیق و تخصصی نمایندگان در کمیسیون‌ها

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

وفق قانون اقدام نمایند. نظارت عالیه یعنی دادن خط مشی از تمام جهات

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

نماینده باید سوی امید برای پایین‌ترین اقشار باشند تا عدالت علوی محقق شود. تا زمانی که اسیر لیدرها و سهم خواهان باشند مثمر نخواهند بود.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

اگر غیر از این باشد هدف‌ها محقق نمی‌شود. نارضایتی عمومی هرروز پررنگ‌تر خواهد شد. قانونگذاری صریح و پویا و تعامل هر چه بیشتر میان قوای سه گانه

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

کشور و حاکمیت بدون مردم معنا نخواهد داشت. مردم ریشه و بنیان حاکمیت هستند. عضو جدایی ناپذیر و بلافصل و محق. قهر مردم از حاکمیت یعنی ضعف یعنی افول

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن یعنی در بین مردم بودن. یعنی رأی که آوردی نری ۳ سال و ۱۰ ماه دیگه برگردی و فقط ۲ ماه نماینده باشی

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

اصل انصاف مطالعه قانون

سوالات استانی:

* برنامه شما برای احیا و افزایش بهره وری واحدهای صنعتی استان قزوین چیست؟

تعامل و همکاری با قوای سه گانه و دعوت از سرمایه گذاران با ارائه یارانه‌های لازم تولید

* تدبیر شما برای توسعه شبکه‌های انتقال آب و گاز در استان قزوین چیست؟

مشارکت مردم وسرمایه گذاران با نظارت و متولی گری منحصر دولت و حمایت مجلس با تقنین قوانین تسهیل کننده

* استان قزوین با کمبود سرانه تخت بیمارستانی مواجه است. سرانه تخت‌های بیمارستانی قزوین ۲۰ درصد کمتر از استاندارد کشوری است. برای حل این معضل چه برنامه‌ای دارید؟

دعوت از مردم برای ساخت بیمارستان به نام مردم با کمک و دخالت مستقیم دولت و مجلس