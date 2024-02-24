مشکلی در تامین کالاهای اساسی در ایلام وجود ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن بهرام نیا عصر شنبه در جلسه سستاد تنظیم بازار استان با تاکید بر تشدید نظارت بر بازار و نظارت بر کمیت، کیفیت و بهداشت پخت نان، گفت: نظارتها در بازار در سطح کل شهرستانهای استان تشدید شود.
بهرامنیا با اشاره به طرح فجرانه از مسئولان ذیربط خواست جزئیات و ابعاد این طرح مهم را در رسانه ملی بیان کنند.
وی با اشاره به ارائه گزارش دستگاههای اجرایی عضو ستاد تنظیم بازار استان، خاطرنشان کرد: خوشبختانه ذخیره کالاهای اساسی شب عید و تمهیدات لازم برای تامین کالاهای اساسی، میوه و گوشت و مرغ ماه مبارک رمضان امیدوارکننده است که باید در کنار این تمهیدات، نظارت بر قیمت کالاهای اساسی و پایش قیمت اجناس نیز تشدید شود.
ستاندار ایلام اظهار کرد: معاونت اقتصادی استانداری ایلام با پشتیبانی اتاق بازرگانی استان و همراهی سایر دستگاه اقتصادی استان، کمیته ویژه مشارکت تولیدکنندگان، کارآفرینان و فعالین اقتصادی را تشکیل دهد و اطلاعرسانی لازم را در جامعه هدف حوزه کارآفرینان و فعالین اقتصادی برای حضور حداکثری و مشارکت هرچه بیشتر در پای صندوقهای رای در تاریخ ۱۱ اسفند داشته باشند.
بهرامنیا تاکید کرد: با توجه به اینکه در حوزه اقتصادی در بخش احیا و ارتقا واحدهای تولیدی اقدامات مثبتی انجام شده و واحدهای اشتغالزای زیادی در استان در آستانه افتتاح هستند ضرورت دارد طرح روایت پیشرفت اقتصادی در استان اجرا شود.
وی عنوان کرد: همچنین در ایام شعبانیه با همکاری اتاق اصناف و اداره کل صمت استان در محل واحدهای تولیدی جشنهای اعیاد شعبانیه به صورت مردمی برگزار شود.
استاندار ایلام با اشاره راهاندازی نمایشگاهها و غرفههای صنایعدستی در ورودی شهرها، گفت: تعدادی از غرفههای دائمی میدان ارغوان شهر ایلام و سایر شهرهای استان صنایعدستی، گردشگری و سوغات استان را عرضه میکنند.
نماینده عالی دولت در استان ایلام با اشاره به تردد مسافران نوروزی که قصد دارند از طریق ناوگان حمل و نقل عمومی از سایر استانها به استان ایلام سفر کنند، به مدیرکل راهداری و حمل و نقل جادهای استان تاکید کرد تمهیدات لازم را برای تامین اتوبوس اتخاذ کند.
وی در پایان گفت: با توجه به اینکه روزانه بع طور میانگین ۱۶ هزار زائر از استان تردد دارد و در ایام نوروز هم مسافران و گردشگران زیادی وارد استان میشوند ضرورت دارد آرد مورد نیاز نانواییها به صورت متوازن توزیع شود.
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