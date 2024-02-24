جهاد و استقامت در راه خدا زمینه ساز تشکیل امت مهدوی است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ میثم رضوان پور ظهر شنبه در دومین همایش سالیانه تجلیل از ۴۵۰ نفر خواهر و برادر منتخبین کنشگران اجتماعی بسیج استان خراسان رضوی که در تالار قدس برگزار شد به اهمیت فعالیت در عرصه اجتماعی اشاره کرد.

معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین با بیان اینکه اجر عظیم نصیب مجاهدین می‌شود، افزود: مجاهدین پشتکار و فعال هستند. آنها به فرمایش قرآن عمل می‌کنند و توصیه به حق و صبر می‌کنند.

وی خطاب به کنشگران اجتماعی فعال گفت: از صمیم قلب حس می‌کنم در یکی از سنگرهای عملیات کربلای ۵ در جمع مجاهدین نشستم. نفس‌های اینجا، نفس مجاهدین است.

رضوان پور با بیان اینکه استقامت جهاد فی سبیل الله است، افزود: جهاد و استقامت در راه خدا تأثیرگذار در تشکیل امت مهدوی است. استقامت و ماندن در مسیر حق سخت است. ملامت و سرزنش در این راه وجود دارد.



معاون اجتماعی سازمان بسیج مستضعفین خطاب به کنشگران فعال اجتماعی ابراز کرد: هر نفر از شما سعی کنید، فردی را پای صندوق رأی بیاورید. این جز عمل صالح است.

وی اظهار کرد: پراکنده در مسائل اجتماعی وجود دارد و باید به یک نقطه تمرکز کنیم و تمام دستگاه‌ها و توان مردمی را به آن سمت سوق دهیم. هم افزایی، انسجام و وحدت رویه مشترک نسبت به این موضوع بسیار حائز اهمیت است.