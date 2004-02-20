رژيم صهيونيستي به ساخت ديوار حائل ادامه مي دهد

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل ازمحيط ، كلنل شائي بروفندر سخنگوي نظاميان صهيونيست دركنفرانسي مطبوعاتي گفت : راي دادگاه لاهه هرچه باشد ، اسرائيل به ساخت ديوارحائل ادامه خواهد داد. وي گفت: حتي اگر دادگاه لاهه ساخت اين ديوار را محكوم كند ما به اين كار ادامه مي دهيم .

بروفندر ادامه داد:" ساخت اين ديوار درسرزمينهاي فلسطيني لازم است تا بتوان بدين وسيله يك منطقه حائل ايجاد كرد وامنيت اسرائيل را تضمين كرد.

وي گفت :" تاكنون 180 كيلومتر از اين ديوارساخته شده است كه بيشتر آن درشمال سرزمينهاي اشغالي دركرانه باختري مي باشد و قرار است طول اين ديوار 730 كيلومتر باشد .

وي گفت :" درهاي زيادي در اين ديوار احداث خواهد شد تا در صورت ضرورت فلسطينيها بتوانند از اين ديوار رد شوند.

طبق گزارش سازمان ملل حدود 850 كيلومتر از سرزمينهاي كرانه باختري باستثناي قدس شرقي يعني 14.4 درصد از آن در اختيار اسرائيل خواهد بود.