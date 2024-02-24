مازندران برای انتخابات سالم و امن آماده است

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمود حسینی‌پور شامگاه شنبه در حاشیه نشست با فرمانداران استان با اشاره به برپایی نشست با فرمانداران با موضوع انتخابات ۱۱ اسفند گفت استان مازندران از آمادگی حداکثری برای برپایی انتخابات برخوردار است.

وی گفت: آمادگی داریم تا انتخابات را با امنیت کامل برگزار کنیم و بی شک مردم در این انتخابات مشارکت حداکثری خواهند داشت.

وی حضور باشکوه مردم در انتخابات سبب انزوای دشمن دانست و گفت: خوشبختانه رقابت در بین همه سلایق وجود دارد و به نظر می‌رسد انتخابات پرشوری را تجربه خواهیم کرد.

استاندار مازندران با اظهار اینکه همه دستگاه‌های اجرایی برای برپایی انتخابات آمادگی کامل دارند، ادامه داد: آموزش‌های لازم به دست اندرکاران انتخابات منتقل شد و زیرساخت‌های مورد نیاز نیست آماده است.

مازندران ۹ حوزه انتخابیه، ۱۲ کرسی در مجلس و چهار کرسی در مجلس خبرگان رهبری دارد.