به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا نیکبخت واحدی درخصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود ضمن بیان مطلب فوق افزود: در تمرین روز سه شنبه از ناحیه مچ پا مصدومیت جزیی پیدا کردم، اما امروزمشکلی نداشتم. با این وجود فردا به احتمال زیاد پزشک تیم مچ پایم را معاینه و نظرنهایی خود را اعلام می کند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس همچنین ابراز امیدواری کرد که در بازی بعدی تیمش مقابل پتروشیمی تبریز درچارچوب رقابتهای جام حذفی بتواند به میدان برود.

دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و پتروشیمی تبریزدرچارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشورساعت 15 روز دوشنبه 26 آذر ماه در ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد.