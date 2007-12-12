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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۸:۳۳

علیرضا نیکبخت واحدی:

آسیب دیدگی‌ام برطرف شده است / می توانم برابر پتروشیمی به میدان بروم

آسیب دیدگی‌ام برطرف شده است / می توانم برابر پتروشیمی به میدان بروم

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس گفت: مشکلی از نظر مصدومیت ندارم و امروز هم بدون کمترین دردی تمریناتم را پیگیری کردم.

به گزارش خبرنگارمهر، علیرضا نیکبخت واحدی درخصوص آخرین وضعیت مصدومیت خود ضمن بیان مطلب فوق افزود: در تمرین روز سه شنبه از ناحیه مچ پا مصدومیت جزیی پیدا کردم، اما امروزمشکلی نداشتم. با این وجود فردا به احتمال زیاد پزشک تیم مچ پایم را معاینه و نظرنهایی خود را اعلام می کند.

هافبک تیم فوتبال پرسپولیس همچنین ابراز امیدواری کرد که در بازی بعدی تیمش مقابل پتروشیمی تبریز درچارچوب رقابتهای جام حذفی بتواند به میدان برود.

دیدارتیم های فوتبال پرسپولیس و پتروشیمی تبریزدرچارچوب مرحله یک شانزدهم نهایی رقابتهای جام حذفی باشگاههای کشورساعت 15 روز دوشنبه 26 آذر ماه در ورزشگاه آزادی برگزارخواهد شد.

کد مطلب 603656

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