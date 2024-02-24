استان: مازندران

مازندران حوزه انتخابیه: بابل

بابل شعار انتخاباتی: (تخصص، تواضع و شجاعت در تراز تمدن نوین اسلامی)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمد ابراهیم بخشنده یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- محمد ابراهیم بخشنده دکتری فلسفه کارشناسی مهندسی مکانیک دارای تحصیلات حوزوی عضو هیئت علمی دانشگاه عضو شورای مرکزی کانون دانشگاهیان ایران اسلامی دارای ۱۲ سال تجربه اجرایی در وزارت جهاد کشاورزی و گمرک ایران

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

دلبستگی به قدرت و ثروت

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

سامان دهی مجدد قوانین و حذف قوانین معارض و نظارت عادلانه

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی با آرمان‌های انقلاب منافات دارد باید شفافیت داشت و نظارت را توسعه داد

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

بسیار مؤثر است وحدت ملی و مقابله با دشمن خارجی و جلوگیری از سو استفاده داخلی

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

استبداد مسئولین و نا امیدی مردم

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

در قالب کمیته‌هایی با مردم مرتبط باشد گاهی دیدارهای عمومی برود

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

توجه به مسائل کلان تابعیت از رهبری

سوالات استانی:

* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟

اشتغال زایی بوم گردی لایروبی و بهسازی آب بندان ها و رودخانه‌ها دخیل نمودن مردم و بخش‌های خصوصی مدیریت پسماند و بهداشت رودخانه‌ها و مراتع بهسازی مکان‌های گردشگری سامان دهی پویای بازارچه‌های هفتگی

* برای توسعه و استانداردسازی راه‌های مواصلاتی استان چه برنامه‌ای دارید؟

راه آهن شمال به مشهد تعریض و آسفالت محورها روکش و لکه گیری خیابان‌ها کاهش ترافیک با تشویق ادارات به پیاده روی کارکنان و دوچرخه سواری و کاهش حجم ورودی ماشین‌ها و تعریض و عقب نشینی خیابان‌ها و کوچه‌ها و ساخت پارکینگ طبقاتی و عمومی خارج شهرها

* تغییرکاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنابر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری داده‌اند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

قوانین را بازنگری نمود و تشویق‌هایی برای کشاورزی لحاظ کرد و محصولات آنها را صادر نمود و با قیمت تضمینی بالاتر خرید و جریمه‌هایی در نظر گرفت.