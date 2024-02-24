استان: مرکزی

مرکزی حوزه انتخابیه: اراک، کمیجان و خنداب

اراک، کمیجان و خنداب شعار انتخاباتی: (حقوق زنان و جوانان و امید نسل اینده)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محمود مهدوی جو یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

-دکتر محمود مهدوی جو اصالتاً اراکی هستند. اجداد پدری ایشان اهل کمیجان روستای ذادق آباد می‌باشند. جده مادری ایشان اهل روستای جیریا هستند. در حال حاضر نیز منزل پدری ایشان در روستای ذادق آباد (شهرک گلستان) می‌باشد.

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عدم نظارت کافی در اجرا و پرداختن به دغدغه‌های مردم

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

طرح قانونی جهت ایجاد یک سازمان فرهنگی اسلامی در حوزه امور فرهنگی داخل کشور با توجه به انجام امور فرهنگی در سازمان و نهادهای مختلف متأسفانه پراکندگی بودجه و متولیان متعدد امر فرهنگی کشور دارای مشکلات متعددی است در حوزه بین الملل نیز این تعداد سازمان و نهاد فرهنگی باعث گرفتاری در اجرا امور و حوزه فرهنگی می‌شود لذا یکی از مسائل بسیار مهم در این ایجاد ساز و کار قانونی جهت هماهنگی همه متولیان امور فرهنگی کشور می‌باشد.در حوزه نظارت و پیگیری نیز راه اندازی کمیسیون فرهنگی در استان زیر نهاد نماینده مجلس جهت بررسی امورات فرهنگی و سازمان و نهادهای فرهنگی که امر فرهنگی را در یک مدل منسجم و منظم اجرا نمایند و گزارشات آن در نهادها با درستی و دریافت گزارشات فرهنگی برای مجموعه‌های فرهنگی که در ذیل ادارات و سازمان‌ها این مأموریت را انجام می‌دهند، البته یکی از مسائل بسیار مهم قدرت فرم فرهنگی جمهوری اسلامی ایران است که می‌تواند در جنگ دشمن در حوزه‌های مختلف از جمله فضای مجازی باعث مصون سازی گردد.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

هدف یک نماینده باید رفع مشکلات مردم باشد نه شخص خود

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

موجب کارامدی دولت می‌گردد و بسیاری از مشکلات حل خواهد شد

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

عدم مسؤولیت پذیری باعث به وجود آمدن مشکلات و خسارت‌های جبران ناپذیری در کشور می‌شود

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

الگو قراردادن دستورات قران و امامان و رهبر معظم انقلاب مهم‌ترین رکن فکری یا همان منظومه فکری امامین انقلاب تشکیل مقدمه حکومت امام مهدی عجل الله تعالی فرج الشریف می‌باشد یعنی تشکیل یک دولت اسلامی برای مقدمه ظهور براساس فقه اهل بیت و اسلام ناب محمدی (ص) از مهم‌ترین منظومه فکری امامین و کتاب ا… و عترت اهل بیت که در وصیت نامه حضرت امام امده است و به عنوان منشور انقلاب پس از رحلت امام در مسیر تعالی فرایند انقلاب از ان الگو گرفته شده است.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نماینده باید دارای روحیه انقلابی باشد

سوالات استانی:

* استان مرکزی به واسطه اینکه دومین قطب صنایع مادر تخصصی و چهارمین قطب صنعت کشور است، همواره با معضل واگذاری‌های غیر اصولی به بخش خصوصی مواجه بوده است. برای رفع این مساله چه باید کرد؟

با توجه به اینکه کلان شهر اراک یک شهر صنعتی است با بالا بردن سطح شناخت مسئولین و نهادهای بین المللی و سازمان‌ها می‌توان مشکلات را رفع نمود قوانین دست و پاگیر در حوزه مشاغل بین صنعتی و مشاغل زد و بازده و البته قوانین ضعیف و مانع حضور در تمامی حوزه‌های صنایع سنگین و صنایع دستی بنابراین آنچه امروز می‌تواند رشد و رونق صنایع را در برداشته توسعه صادرات صنایع و بهبود صنایع و نیز حمایت از سوخت و بیمه و رفع مالیات برای تولید است. اهمیت این حوزه به دلیل اقتصاد و صنایع و صنعت و روابط این حوزه است و کارگروهی تخصصی صنعت و اقتصاد با به کارگیری سازمان و نهادهای مربوطه و جمع آوری و رفع مشکلات اقتصادی در حوزه صنایع باعث موفقیت این بخش از صنایع کشور می‌شود.

* استان مرکزی به ویژه شهر اراک یکی از آلوده‌ترین مناطق ایران است. برای کاهش آلایندگی صنایع استان مرکزی چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

آلودگی هوا از راه‌های مختلفی وارد جو زمین می‌شود. امروزه بیشتر آلودگی هوا توسط مردم ایجاد می‌شود و به شکل انتشار گازهای گلخانه‌ای از کارخانه‌ها، خودروها، هواپیماها یا نیروگاه‌ها و مازوت سوزی است. اثرات الودگی هوا را می‌توان به اثرات کوتاه مدت و اثرات بلندمدت تقسیم کرد: اثرات کوتاه مدت که موقتی هستند، شامل بیماری‌هایی مانند سوزش بینی، گلو، چشم یا پوست، ذات الریه یا برونشیت می‌شوند. آلودگی هوا همچنین می‌تواند باعث سردرد، سرگیجه وتهوع شود. بوهای ایجاد شده توسط کارخانه‌ها، زباله‌ها یا سیستم‌های فاضلاب نیز آلودگی هوا محسوب می‌شوند. این بوها کم‌تر جدی اما همچنان ناخوشایند هستند. اثرات بلندمدت آلودگی هوا می‌توانند برای سال‌ها یا برای همیشه باقی بمانند. آن‌ها حتی می‌توانند منجر به مرگ فرد شوند. اثرات طولانی مدت ناشی از آلودگی هوا شامل بیماری‌های قلبی، سرطان ریه و بیماری‌های تنفسی مانند آمفیزم است. آلودگی هوا همچنین می‌تواند باعث آسیب طولانی مدت به اعصاب افراد، مغز، کلیه‌ها، کبد و سایر اندام‌ها شود. برخی دانشمندان گمان می‌کنند که آلاینده‌های هوا هر ساله باعث مشکلات زیادی از جمله نقص‌های مادرزادی می‌شوند. ذرات ریز و بسیار ریز می‌توانند در ریه‌ها رسوب کنند، به گردش خون سیستمیک نفوذ کرده و در نهایت از سد خونی مغزی عبور کنند. هنگامی که آلاینده‌ها به مغز می‌رسند، سیستم ایمنی بدن نقش مهمی در میانجیگری سمیت عصبی ایفا می‌کنند.

* استان مرکزی به پایتخت گل و گیاه تزئینی کشور مشهور است. برای توسعه مزیت نسبی استان مرکزی در زمینه گیاهان زینتی، چه برنامه‌هایی دارید؟

می‌بایست نسبت به قوانین مربوط به کشاورزی و خدمات و اسباب کشاورزی جهت توسعه کشاورزی و آب و منابع و متناسب با بوم هر منطقه و استان در حوزه نظارتی با راه‌اندازی جلسات و کمیسیون مطالعاتی هیدروپلوتیک آب مشکلات آب و منابع طبیعی و محیط زیست را اصلاح کرد.