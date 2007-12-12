اوغلو خواستار توافق درباره رئیس جمهور لبنان شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اکمل الدین احسان اوغلو در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، نگرانی خود را از ادامه ترورها در لبنان ابراز داشت و بر ضرورت انتخاب رئیس جمهور توافقی درلبنان در سریعترین زمان ممکن تاکید کرد.

وی از "همه جریان های سیاسی لبنان خواست تا برای حفظ امنیت و ثبات لبنان گفتگوهای ملی را از سربگیرند زیرا این امنیت و ثبات تنها از طریق گفتگو و توافق تامین می شود".

دبیرکل سازمان کنفرانس اسلامی بر حمایت خود و این سازمان از ملت لبنان در شرایط دشوار کنونی و حمایت از همه تلاش های منطقه ای و بین المللی در راستای کمک به لبنان برای گذر از بحران سیاسی این کشور تاکید کرد.



ترور فرانسوا الحاج رئیس عملیات ارتش لبنان با موجی از محکومیت های داخلی و خارجی روبرو شد و ولید المعلم وزیر امور خارجه سوریه با محکوم کردن این ترور از لبنانی ها خواست تا در سریعترین زمان ممکن رئیس جمهور خود را انتخاب کنند.



وی در کنفرانسی مشترک با همتای عراقی خود در شهر دمشق گفت: ما این عملیات جنایتکارانه و هرگونه اقدامی را که امنیت و ثبات لبنان را تهدید می کند، محکوم می کنیم و امیدواریم که لبنانی ها از طریق توافق و گفتگوی خود در نزدیک زمان ممکن به پر کردن خلا قانونی و انتخاب رئیس جمهور و توافق در میان خود درباره همه فاکتورهای تامین کننده امنیت و ثبات در لبنان و حل مشکلات باقی مانده برسند و امنیت و ثبات لبنان برای سوریه مهم و حیاتی به شمار می رود.

گوردون جاندرو سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید در بیانیه ای ترور الحاج را محکوم کرد و گفت: هم اکنون زمانی دشوار است که لبنان در تلاش برای انتخاب رئیس جمهورجدید هستند و جرج بوش رئیس جمهوری آمریکا به حمایت از ملت لبنان برای مقابله با کسانی که در تلاش برای برهم زدن امنیت و آزادی آنها هستند، ادامه خواهد داد.



کشور قطر نیز جنایت ترور فرانسوا الحاج را محکوم کرد و یک منبع مسئول در وزارت امور خارجه قطر در گفتگو با خبرگزاری این کشور از ملت لبنان و نیروهای سیاسی آن خواست تا در راستای تحکیم وحدت ملی و حفاظت از لبنان، ثبات و دستاوردهای آن و گرفتن فرصت از دست همه کسانی که برای از بین بردن ثبات این کشور تلاش می کنند، حرکت کنند.



احمد ابوالغیط وزیر امور خارجه مصر نیز با "محکوم کردن شدید ترور بزدلانه الحاج ابراز نگرانی کرد که این امر ممکن است بر روند انتخاب رئیس جمهور جدید تاثیر منفی بگذارد".

رئیس عملیات ارتش لبنان و نامزد احراز فرماندهی ارتش این کشور امروز در انفجار خودروی بمبگذاری شده در منطقه بعبدا در بیروت کشته شد.

از الحاج به عنوان نامزد تصدی فرماندهی ارتش لبنان پس از نامزدی میشل سلیمان فرمانده کنونی ارتش برای انتخابات ریاست جمهوری نام برده می شد.

شبکه تلویزیونی العربیه درباره زندگینامه فرانسوا الحاج گفت که فرانسوا الحاج رئیس اتاق عملیات ارتش لبنان در سال در اوایل دهه هفتاد قرن گذشته وارد مدرسه جنگ شد و در هنگام شروع جنگ داخلی در لبنان در سال 1975 میلادی با درجه ستوان فارغ التحصیل شد.

الحاج بعد از بروز دو دستگی ارتش در سال 1976 میلادی از پیوستن به هریک از آنها خودداری کرد و به روستای خود در رمیش رفت.



رژیم اسرائیل در سال 1976 میلادی درتلاش برای تطمیع و درخواست از الحاج برای برعهده گرفتن فرماندهی شبه نظامیان هوادار خود برآمد اما وی از این کار سرباز زد و در نتیجه اسرائیلی ها خانه وی را بمباران کردند.



وی مجبور به ترک خانه خود و پیوستن مجدد به ارتش به محض متحد شدن ارتش در زمان تصدی پست ریاست جمهوری توسط الیاس سرکیس در سال 1976 میلادی شد.

اللحاج در یک برهه فرماندهی یگان کماندوی ارتش را در دهه 90 میلادی برعهده گرفت و وارد نبرد با فالانژیسیت های لبنان به رهبری سمیر جعجع (حزب نیروهای لبنانی کنونی) شد.



وی بر عملیات استقرار ارتش درمناطق مختلف لبنان و مرزهای این کشور و نیز عملیات ارتش در نبرد اخیر در اردوگاه نهرالبارد در شمال لبنان نظارت داشت.