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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۴۳

برای سفری یک روزه؛

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان بوشهر شد

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان بوشهر شد

بوشهر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سفری یک روزه وارد استان بوشهر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی»، صبح یکشنبه برای سفری یک روزه به استان بوشهر سفر کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان بوشهر در عسلویه مورد استقبال احمد محمدی زاده استاندار بوشهر قرار گرفت.

کد مطلب 6036671

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