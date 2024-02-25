وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی»، صبح یکشنبه برای سفری یک روزه به استان بوشهر سفر کرد.

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان بوشهر در عسلویه مورد استقبال احمد محمدی زاده استاندار بوشهر قرار گرفت.