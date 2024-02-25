وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وارد استان بوشهر شد

به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی»، صبح یکشنبه برای سفری یک روزه به استان بوشهر سفر کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان بوشهر در عسلویه مورد استقبال احمد محمدی زاده استاندار بوشهر قرار گرفت.
بوشهر- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای سفری یک روزه وارد استان بوشهر شد.
به گزارش خبرنگار مهر، «سید صولت مرتضوی»، صبح یکشنبه برای سفری یک روزه به استان بوشهر سفر کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بدو ورود به استان بوشهر در عسلویه مورد استقبال احمد محمدی زاده استاندار بوشهر قرار گرفت.
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