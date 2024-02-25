مردم با حضور باشکوه در انتخابات سرنوشت خود را تعیین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان شنبه شب در گفت و گوی ویژه خبری با تاکید بر اینکه مردم با حضور باشکوه در انتخابات، در تعیین سرنوشت خود تأثیرگذار باشند، گفت: تمهیدات حداکثری برای برگزاری یک انتخابات سالم در فضای رقابتی و امنیت کامل اندیشیده شده و با تمام توان از آرای مردم صیانت خواهد شد.

استاندار آذربایجان‌غربی در ادامه گفت: در سایه امنیت پایدار، تهدیدات دشمنان و گروهک‌های تروریستی از داخل استان به خارج از مرزها هدایت و خنثی شده است.

معتمدیان، با اشاره به تحرکات گروهک‌های تروریستی در استان از بدو انقلاب اسلامی، افزود: رزمندگان اسلام و نهادهای نظامی و امنیتی، همواره در چند دهه گذشته، جان خود را نثار صیانت از امنیت و آرامش مردم کرده و توطئه‌های دشمنان را خنثی کرده‌اند.

شناسایی ۱۰۰ هسته وابسته به گروهک‌های تروریستی در آذربایجان غربی

وی همچنین از شناسایی بیش از ۱۰۰ هسته وابسته به گروهک‌های تروریستی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: با اشراف اطلاعاتی و تلاش نهادهای امنیتی، ۳۰ بمب تروریستی در مسیر راهپیمایی اربعین در سال جاری کشف و خنثی شد.

استاندار آذربایجان‌غربی به شناسایی و مجازات ۴ نفر از عوامل جاسوسی سرویس اطلاعاتی موساد در استان نیز اشاره کرد و افزود: در طول یک سال گذشته، ۴ تن انواع مواد مخدر، ۱ هزار قبضه سلاح و ۵۸ هزار فشنگ در آذربایجان غربی کشف و ضبط شده است.

معتمدیان همچنین با اشاره به شرایط مطلوب امنیتی آذربایجان غربی در سطح کشور و منطقه، اضافه کرد: ای شرایط موجب شده آذربایجان‌غربی در مسیر سرمایه گداری قرار گیرد.

وی در ادامه وظیفه اصلی وزارت اطلاعات را صیانت از وحدت اقوام و گروه‌های مختلف سیاسی عنوان کرد و افزود: سربازان گمنام امام زمان (عج) در تعامل و همکاری با دیگر نهادهای امنیتی، همواره در مسیر صیانت از مردم، نخبگان و سرمایه‌های استان در حوزه‌های مختلف حرکت می‌کنند.

بارندگی‌های قابل قبولی را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد بودیم

استاندار آذربایجان‌غربی به کاهش بارندگی‌ها در چند سال اخیر در حوضه دریاچه ارومیه نیز اشاره کرده و یادآور شد: در زمستان امسال با توجه به ۲۰۲ میلیمتر بارندگی و افزایش ۵۷ درصدی بارش‌ها نسبت به سال گذشته، بارندگی‌های قابل قبولی را در حوضه آبریز دریاچه ارومیه شاهد بودیم.

معتمدیان همچنین با اشاره به وضعیت مناسب سدهای آذربایجان غربی، افزود: هم اکنون سد بوکان ۶۸ درصد، سد مهاباد ۱۰۵ درصد، سد حسنلو ۵۲ درصد، سد ساروق ۴۳ درصد و در مجموع ۵۰ درصد افزایش حجم آب سدهای استان نسبت به سال گذشته را شاهد هستیم.

وی در ادامه با تاکید بر اهمیت رهاسازی آب سدها و رودخانه‌ها در احیای دریاچه ارومیه، بیان داشت: امسال از اواخر آذر ماه، رهاسازی آب از سدها برای تأمین حقابه دریاچه ارومیه آغاز شده و اخیراً نیز رهاسازی آب این سدها گسترش یافته است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به رهاسازی ۸۵ میلیون مترمکعب آب در سال گذشته نیز اشاره کرد و افزود: با مدیریت صورت گرفته در آذربایجان غربی در طول یک سال اخیر، ۱۱ تالاب اقماری دریاچه ارومیه بعد از مدت‌ها احیا شده و نشاط اجتماعی را برای جامعه به ارمغان آورده است.

تعیین ۱.۱ میلیارد مترمکعب حق آبه دریاچه ارومیه

معتمدیان همچنین از تعیین یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون مترمکعب به عنوان حقابه دریاچه ارومیه در کارگروه ملی نجات دریاچه خبر داد و تصریح کرد: کمیته‌های متولی احیای دریاچه ارومیه به صورت مستمر شرایط را رصد می‌کنند تا تخصیص حقابه دریاچه، آسیبی به تأمین آب شرب مردم و کشاورزی منطقه وارد نسازد.

وی در ادامه با بیان اینکه دولت سیزدهم به صورت جدی و صادقانه احیای دریاچه ارومیه را دنبال می‌کند، افزود: مطالبه بحق مردم برای احیای دریاچه ارومیه، یک دغدغه ملی بوده و با تخصیص اعتبارات قابل توجه از سوی دولت، پروژه‌های سخت افزاری احیای دریاچه با سرعت در حال تکمیل است.

دبیر کارگروه ملی نجات دریاچه ارومیه به رویکرد دولت در حوزه نرم افزاری احیای دریاچه نیز اشاره کرد و اظهار داشت: با مدیریت صحیح در چند دهه گذشته، می‌شد جلوی حفر ۷۳ هزار چاه غیرمجاز، افزایش ۱۴۹ هزار هکتاری باغات و مصرف مازاد ۲.۵ میلیارد مترمکعب آب را در حوضه دریاچه ارومیه گرفت.

معتمدیان همچنین با بیان اینکه با تمام توان و عزم جدی پیگیر احیای دریاچه ارومیه هستیم، افزود: نظام و دولت در ادوار مختلف، تاکنون ۱۵ هزار میلیارد تومان برای احیای دریاچه ارومیه هزینه کرده و مردم نیز باید در صیانت از دریاچه و آب‌های رها شده به سمت آن، همکاری کنند.