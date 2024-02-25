۶۶ درصد داوطلبان انتخابات مجلس در استان بوشهر تایید شدند

به گزارش خبرنگار مهر، خلیل رضایی صبح یکشنبه در نشست فرهنگ عمومی با اشاره به اینکه در مجموع از ۲۴۱ نفر واجد شرایط انتخابات مجلس شورای اسلامی استان بوشهر ۱۶۰ داوطلب توسط شورای نگهبان در مرحله نهایی مورد تأیید قرار گرفتند، اظهار داشت: در مجموع ۶۶ درصد داوطلبان انتخابات مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر مورد تأیید شورای نگهبان قرار گرفتند.
وی با بیان اینکه با این آمار بهازای هر کرسی مجلس حدود ۴۰ نفر کاندیدا در استان بوشهر وجود دارد، گفت: از این تعداد کاندیدا تاکنون شش نفر انصراف دادهاند و در مجموع اکنون ۱۵۵ نامزد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی در استان بوشهر وجود دارد.
سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر اضافه کرد: در این راستا در حوزه انتخابیه گناوه، دیلم، بوشهر ۴۸ کاندیدا، حوزه انتخابیه دشتستان ۲۷ نفر، دشتی و تنگستان ۳۵ نفر و حوزه انتخابیه دیر، کنگان، عسلویه و جم ۴۵ نفر هم رقابت میکنند.
رضایی از آمادگی لازم در بخشهای مختلف نظارتی، اجرایی، امنیتی، قضائی و بازرسی برای برگزاری انتخابات ۱۱ اسفند خاطرنشان کرد: تشکیلات نظارتی لازم فرا گرفتهاند و سلامت انتخابات تضمین داده میشود، مکلف به اجرا قانون انتخابات هستیم تا حق کسی از جمله نظام، کاندیداها مردم ضایع نشود و امانتداری لازم از رأی مردم بهعنوان حقالناس میشود.
رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر اضافه کرد: افزون بر سه هزار و ۱۰۰ نفر عوامل ناظرین شورای نگهبان در شعب اخذ رأی استان بوشهر حضور دارند که بر اساس شعبهها نسبت به تراکم جمعیت و حساسیت صندوقهای اخذ رأی بین سه نفر تا ۶ نفر ناظر حضور دارند.
وی اضافه کرد: علاوه بر این تعداد ۶۵ نفر اعضای هیئتهای نظارت شهرستانها و بخشها در پای صندوقهای اخذ رأی حضور دارند، در این راستا ۱۰۲ نفر سر ناظر در بین هفت تا ۸ صندوق اخذ رأی فعالیت میکنند.
سخنگوی هیئت نظارت استان بوشهر ادامه داد: ۱۲۰ ناظر هم توسط دستگاه قضائی و دادستانهای استان بوشهر بهعنوان ضابط قضائی جرایم تخلفاتی را رصد و پیگیری و از طریق شعبههای ویژه قضائی توسط قضات برخورد آنی میکنند.
رضایی با بیان اینکه ۱۸ بازرس استانی هم در عرصه انتخابات حضور دارند خاطرنشان کرد: یک سامانه موبایلی هم توسط شورای نگهبان ایجاد شده ضمن حضور و غیاب عوامل اجرایی و نظارتی، مشکلات صندوقهای اخذ رأی را گزارش میدهند و پیگیری آنی و فوری برای رفع آن مشکل صورت میگیرد.
رئیس هیئت نظارت شورای نگهبان در استان بوشهر با اشاره به انصراف کاندیداها گفت: بر اساس قانون انصراف داوطلبان تا ۷۲ ساعت قبل از روز اخذ رأی امکانپذیر است.
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