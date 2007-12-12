جامعه جهانی در جهت ارتقای همه جانبه حقوق بشر گام بردارد

به گزارش خبرگزاری مهر، ششمین اجلاس شورای حقوق سازمان ملل متحد در ژنو روز دوشنبه آذر ماه نشست ویژه ای را به بزرگداشت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر اختصاص داد.

در این نشست علیرضا معیری سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی ایران در سازمان ملل متحد درژنو طی سخنانی ضمن اشاره به گذشت شصت سال از تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر و ابتکار سازمان ملل در اختصاص برنامه یکساله ای به منظور نکوداشت این مناسبت تاکید کرد: مایه بسی تاسف است که در حالی شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر را گرامی می داریم که حقوق مردم مظلوم و بیگناه فلسطین علیرغم اسناد مختلف حقوق بشری طی 6 دهه گذشته از سوی رژیم صهیونیستی به صورتی گسترده و سیستماتیک نقض و پایمال شده است.

وی همچنین ضمن اشاره به شعار انتخاب شده برای بزرگداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر مبنی بر کرامت و عدالت برای همگان گفت: این شعار همواره پژواک آمال بشر در طول قرون گذشته بوده و امروز، جامعه بین المللی بیش از هر زمان دیگری تشنه تحقق این اهداف متعالی است.

نماینده دائم کشورمان همچنین با اشاره به فضای حاکم بر زمان تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر در سالهای پس از جنگ جهانی دوم گفت: توجه اولیه اعلامیه به حقوق مدنی و سیاسی منجر به غفلت از حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و در نتیجه عدم اشاره به حقوق مهمی همچون حق تعیین سرنوشت و حق توسعه گردید و سالها طول کشید تا جامعه بین المللی به اهمیت برخوردی برابر و یکسان با همه حقوق بشر و ضرورت توجه به تنوع فرهنگی و ویژگی های ملی و منطقه ای و همچنین پیشینه تاریخی، فرهنگی و مذهبی جوامع مختلف واقف گردد.

معیری در پایان تاکید کرد : در برنامه یکساله نکوداشت اعلامیه جهانی حقوق بشر اتخاذ اقدامات عینی از سوی جامعه بین المللی در جهت تحقق حق تعیین سرنوشت، حق توسعه، ریشه کن ساختن فقر، توسعه نیافتگی و بی عدالتی ، ترویج همکاری بین المللی و گفتگوی میان فرهنگها و تمدنها، مبارزه با اسلام ستیزی و اهانت به مذاهب و حمایت و ارتقای همه حقوق بشر بر اساس اصول بیطرفی ، عدم برخورد گزینشی، گفتگو ، همکاری و رهیافت سازنده از اهمیتی اساسی برخوردار است.