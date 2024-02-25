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۶ اسفند ۱۴۰۲، ۹:۵۶

رییس مرکز مدیریت راه‌های مازندران:

تردد در محور کندوان نیمه سنگین است

تردد در محور کندوان نیمه سنگین است

ساری- رییس مرکز مدیریت راه‌های مازندران گفت: در حال حاضر تردد در محور کندوان مسیر شمال به جنوب محدوده دزدبن سنگین و نیمه سنگین است.

به گزارش خبرنگار مهر، براساس اعلام پلیس راه محور هراز که دلیل کولاک به صورت مقطعی مسدود شده بود، اکنون باز و تردد در آن جریان دارد.

همچنین سید محسن هاشمی رئیس مرکز مدیریت راه‌های مازندران درباره وضعیت ترافیکی راه‌های استان با عنوان اینکه در حال حاضر تردد در محور کندوان مسیر شمال به جنوب محدوده دزدبن سنگین و نیمه سنگین است، افزود: در محور سوادکوه نیز مسیر جنوب به شمال در محور گدوک تردد نیمه سنگین جریان دارد.

وی افزود: از نظر جوی نیز شاهد بارش برف در ارتفاعات جاده کرج - چالوس، سوادکوه و کیاسر و بارش باران در دیگر مناطق هستیم.

کد مطلب 6036690

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