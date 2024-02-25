منصور شیشه فروش در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به ورود موج بارندگی به استان اصفهان از روز گذشته اظهار کرد: این موج از روز گذشته منجر به بارش باران و برف در همه مناطق استان شده است.

وی افزود: موج جدید بارشی سرد قطبی بوده و از شمال وارد استان شده و منجر به کاهش دما وبارش باران و برف شده است.

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه از روز گذشته تاکنون در ورزنه ۹.۲ میلی‌متر بارش، هرند ۱۰ میلی‌متر، برزک کاشان ۱۱ میلی‌متر، ۱۲ میلی‌متر در زرین‌شهر، ۱۷ میلی‌متر در کلیشاد، ۱۱ میلی‌متر در فلاورجان، نائین ۱۳ میلی‌متر، فریدونشهر ۱۱ میلی‌متر، سمیرم ۱۸ میلی‌متر، خوانسار ۱۳ میلی‌متر، اصفهان ۱۳ میلی‌متر، دولت آباد ۵ میلی‌متر، فرودگاه ۸ میلی‌متر، اردستان و بوئین میاندشت ۹ میلی‌متر بارش گزارش شده است، گفت: میزان بارش برف در مناطق غرب و ارتفاعات نیز تاکنون حدود ۵ سانتی‌متر گزارش شده است.

بارش برف در همه محورهای اصفهان

وی با بیان اینکه در حال حاضر در همه محورهای استان اصفهان بارش برف گزارش شده است، تصریح کرد: این سامانه تا بعد از ظهر فردا در استان اصفهان فعال است.

شیشه‌فروش با بیان اینکه از فردا به دلیل سرد و قطبی بودن این سامانه شاهد کاهش ۱۰ تا ۱۵ درجه‌ای دمای هوای استان اصفهان خواهیم بود، ادامه داد: این کاهش دما بیشتر در مناطق شرقی استان محسوس خواهد بود.

وی افزود: باید توجه داشت که طی ۲۴ ساعت آینده حداکثر دماها در استان اصفهان به صفر می‌رسد و حداقل‌ها نیز از ۵ درجه سانتی‌گراد زیر صفر کمتر خواهد بود که این شرایط تا پایان هفته نیز ادامه خواهد داشت.

امدادرسانی به ۱۲۶ نفر در جاده‌های اصفهان

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه شب گذشته به ۱۲۶ نفر در محورهای استان اصفهان امدادرسانی انجام شده است، تصریح کرد: در این بین اتوبوس مسافربری نیز در محور نطنز خراب شده بود که مسافران آن اسکان اضطراری داده شده و با خودروی دیگر به سفر ادامه دادند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه فردا صبح یخ‌زدگی معابر را خواهیم داشت، گفت: رانندگان باید نسبت به ایمنی در تردد توجه داشته باشند.

شیشه فروش با بیان اینکه با توجه به کاهش شدید دما مصرف بهینه انرژی از سوی مدیریت بحران استان در همه بخش‌های خانگی، ادارات، صنایع و … مورد تاکید است، اضافه کرد: همچنین تاکید ما این است که همه تیم‌های امدادی تا پایان هفته به صورت آماده باش باشند چرا که ما در شرایط خاصی به سر می‌بریم و علی‌رغم اینکه پاییز و زمستان گرمی را داشتیم به یکباره شاهد کاهش شدید دما هستیم.

وی با بیان اینکه کاهش شدید دما به باغات و مزارع نیز آسیب جدی وارد می‌کند، ادامه داد: خیلی از درختان شکوفه کرده بودند که دچار سرمازدگی می‌شوند.

خط لوله گاز بروجن اصلاح شد

مدیرکل مدیریت بحران استانداری اصفهان با بیان اینکه ایجاد روان‌آب و مسدود شدن محورها نیز پیش بینی می‌شود، گفت: از رانندگان درخواست داریم نسبت به رعایت نکات ایمنی توجه ویژه داشته باشند.

وی در خصوص آخرین وضعیت خط لوله انتقال گاز از بروجن به اصفهان تصریح کرد: این خط لوله اصلاح شده و گازرسانی به استان در حال انجام است.

شیشه فروش در ادامه با بیان اینکه سیلابی در استان گزارش نشده است، ادامه داد: این امر به دلیل سرد بودن این سامانه است.