به گزارش خبرنگار"مهر" دارنده مدال نقره مسابقات كشتي آزاد جهان در سال 2001 صوفيه، صبح امروز و در مقابل ارستين چكين از تركيه با نتيجه ي 4 بر 3 شكست خورد و از دور رقابتها حذف شد. چكين با پيروزي بر نورزاد و پيش از آن شكست دادن علي اصغر سليماني به عنوان سرگروه راهي مرحله بعدي اين رقابتها شد. نورزاد يكي از كشي گيران مدعي پوشيدن پيراهن تيم ملي كشتي آزاد ايران در بازيهاي المپيك آتن به شمار مي رود.
مسابقات كشتي آزاد جام تختي (10)
بابك نورزاد با قبول شكست از دور رقابتها كنار رفت
بابك نورزاد كشتي گير شاخص وزن 55 كيلوگرم كشتي آزاد ايران با قبول شكست مقابل حريف تركيه اي خود از دور رقابت هاي جام تختي كنار رفت.
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