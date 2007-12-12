آغاز مذاکرات تشکیلات خودگردان با رژیم اسرائیل / درخواست حماس برای توقف مذاکرات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل ازخبرگزاری فرانسه، منابع رسمی گفتند که دور نخست مذاکرات تشکیلات خودگردان فلسطین و رژیم اسرائیل بعد از مذاکرات آناپولیس در شهر بیت المقدس آغاز شد.



مسئولان اسرائیلی و تشکیلات خودگردان گفتند که هیئت مذاکره کننده تشکیلات خودگردان به ریاست احمد قریع نخست وزیر پیشین و هیئت اسرائیلی به ریاست زیپی لیونی وزیر امور خارجه این رژیم با یکدیگر ملاقات کردند.



برپایه این گزارش، فضایی از شک و تردید بر این مذاکرات که قرار است به معاهده صلحی پیش از پایان 2008 میلادی منجر شود، سایه افکنده است زیرا خشونت ها در نوار غزه و شهرک سازی در کرانه باختری همچنان ادامه می دهد.

ابومازن رئیس تشکیلات خودگردان فلسطین دیروز به خبرگزاری فرانسه گفت که تشکیلات خودگردان در نشست روز چهارشنبه (امروز) منتظر پاسخ اسرائیل به درخواست تشکیلات برای توقف شهرک سازی در کرانه باختری خواهد بود.



در همین حال، جنبش مقاومت اسلامی فلسطین مذاکرات تشکیلات خودگردان و رژیم اسرائیل را بی فایده خواند و از تشکیلات خودگردان خواست تا این مذاکرات را متوقف کند.



سامی ابوزهری سخنگوی حماس در بیانیه ای که یک نسخه از آن توسط خبرگزاری فرانسه دریافت شد، گفت: از رهبری تشکیلات خودگردان می خواهیم که فورا مذاکرات بی فایده با اشغالگران را متوقف کند.

ابوزهری خاطرنشان کرد: برگزاری این مذاکرات با اشغالگران اسرائیلی با توجه به ادامه کشتار صهیونیست ها که آخرین آن کشتار وحشتناک دیروز در نوار غزه بود، پایمال کردن خون شهدای فلسطینی به شمار می رود.



وی افزود: این مذاکرات اشغالگران را تشویق می کند تا به جنایت های خود ادامه دهند و فرصتی به آنها می دهد تا بر جنایت های خویش سرپوش بگذارند.

ابوزهری گفت که جنبش حماس "پافشاری تشکیلات خودگردان برای مذاکره با اشغالگران را با توجه به این کشتار و ادامه سیاست شهرک سازی بویژه در اطراف شهر بیت المقدس را تقبیح می کند".