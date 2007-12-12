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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۱۹:۵۸

الونگ به کامرون بازگشت / مصدومیت آقایی جدی نیست

الونگ به کامرون بازگشت / مصدومیت آقایی جدی نیست

ژاک الونگ الونگ که به دلیل مصدومیت از ناحیه زانو چند ماه از میادین رسمی دور خواهد بود، روزگذشته به کشورش بازگشت.

به گزارش خبرنگارمهر، الونگ الونگ با اجازه مدیریت تیم فوتبال پرسپولیس به مدت 10 روز درکامرون حضورخواهد داشت و پس از آن به ایران بازمی گردد تا ادامه برنامه های درمانی خود را زیر نظر پزشکان این باشگاه پیگیری کند.

آسیب دیدگی آقایی جدی نیست
عباس آقایی درجریان تمرین امروز از ناحیه عضله پا دچار ضرب دیدگی شد. این حادثه شایعه مصدومیت این بازیکن را مطرح کرد اما هافبک تیم پرسپولیس در این خصوص گفت: جای نگرانی نیست و مشکلی وجود ندارد. کمی احساس درد کردم  که چندان جدی نبود. حالا هم مشکلی ندارم و برای تمرین بعدی آماده هستم.

کد مطلب 603695

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