به گزارش خبرگزاری مهر، جواد دهقانی، ظهر یکشنبه افزود: از عصر امروز در محورهای بردسیر - سیرجان، گردنه خانه سرخ، سیرجان - بردسیر، رفسنجان - سرچشمه، شهربابک - انار و راین - جیرفت کولاک شدید پیش بینی و از رانندگان خواسته شده در این محورها تردد نکنند، زیرا شدت باد به حدود ۶۰ کیلومتر در ساعت خواهد رسید.
وی با اشاره به بارندگیها، افزود: همه راههای استان باز و تردد در آنها جاری است، اما در حال حاضر بارش برف در محورهای کرمان-بافت، رابر-بافت و سیرچ-کرمان ادامه دارد.
دهقانی، با اشاره به افزایش شدت بارشها از عصر امروز افزود: رانندگان باید ضمن خودداری از سفرهای غیرضروری و اطلاع از وضعیت راهها با سامانه ۱۴۱، تجهیزات زمستانی مانند زنجیر چرخ، سوخت کافی، وسایل گرمایشی و … را فراموش نکنند.
وی افزود: از عصر امروز (ششم اسفند) دمای هوا به منفی پنج میرسد و یخزدگی در سطح محورها دور از انتظار نیست.
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