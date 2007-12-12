جشنواره سراسری نشریات دانشجویی منطقه پنج کشور در شیراز گشایش یافت

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، رئیس دانشگاه شیراز عصر امروز در آیین افتتاح این جشنواره دو روزه اظهار داشت: برگزاری اینگونه همایش ها فرصتی برای تاکید بر اهیمت فعالیت دانشجویان در عرصه مطبوعات محسوب می شود.

محمدهادی صادقی حضور دانشجویان عرصه مطبوعات را فضای مقدسی برای قرار گیری روشنفکران جامع در جایگاه تعلیم و تربیت دانست و افزود: حضور در این جایگاه ویژگی هایی چون دین باوری، عقلانیت، میهن دوستی و آزادی خواهی متعهدانه را می طلبد که نسل متعهد انقلاب اسلامی در جناح ها و تمایلات مختلف واجد آن است.

رئیس دانشگاه شیراز خاطرنشان کرد: رسالت مطبوعاتی دانشجویی حساسیت و دغدغه متمایزی را می طلبد تا اینگونه نشریات به عنوان الگویی ایده آل برای دیگران مطرح باشند.

در جشنواره سراسری نشریات دانشجویی دانشگاه های منطقه پنج کشور، دانشجویان استان های فارس، کرمان، کهگیلویه و بویراحمد، خوزستان، بوشهر، هرمزگان و سیستان و بلوچستان حضور دارند.

در جشنواره مذکور 190 نشریه دانشجویی در قالب 670 اثر در دو بخش اصلی و جنبی شرکت کرده اند.