استان: تهران

تهران حوزه انتخابیه: تهران، ری، شمیرانات، پردیس و اسلامشهر

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

ابولقاسم جراره یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‎‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

از نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی است، علاوه بر عضویت در هیأت چهارم مستشاری دیوان محاسبات کشور، سابقه مدیرکلی امور سیاسی استانداری هرمزگان را هم در کارنامه کاری خود دارد.



سوال کشوری:

مردمی‌بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

یادمان باشد که نماینده از بطن مردم بلند می‌شود و نمایندگی مردم را مسؤلیت می‌گیرد، مردم اعتماد می‌کنند و جایگاهی را در اختیارش قرار می‌دهند که حرف مردم بزند و آنچه به نفع مردم و مملکت است را دنبال کند. این یعنی که کار مردم را پیگیری و انجام می‌دهد و باید مردم به نماینده دسترسی داشته باشند.

باید مسیر ارتباطی در دسترس باشد تا در موضوعاتی که همه مردم را بر می‌گیرد بتوانند ارتباط بگیرند و نماینده در میان بگذارند. نماینده در مجلس باید به دنبال نفع مردم باشد نه دنبال منافع شخصی. اگر در مجلس حرف مردم را بزند و آن چیزی که نیاز مردم است را دنبال کند طبیعتاً مورد قبول مردم خواهد بود. مردم اگر بدانند این نماینده از منافع آنها دفاع می‌کند و چیزی که نیاز آنان است را دنبال می‌کند قابل قبول خواهد بود.

سوال استانی:

حاشیه نشینی و مهاجرت پذیری بالای تهران یکی از مسائلی است که استان تهران و به خصوص شهر تهران را همواره با خود درگیر کرده است. این دو معضل چگونه مدیریت می‌شوند؟

علت مهاجرت به تهران این است که با این ذهنیت به تهران می آیند که حداقل کار و درآمدی وجود دارد، اما اگر ما حداقل‌ها را در استان‌ها فراهم کنیم دیگر شاهد این مهاجرت‌ها نخواهیم بود. غالب تمرکز خدمات در تهران است اما اگر این خدمات را در استان‌ها متمرکز کنیم و فرصت‌ها و خدمات در اختیارشان قرار دهیم مهاجرت کمتر خواهد شد و دچار مسائل و حاشیه‌ها که اثرات منفی برای جامعه دارد کاهش دهیم.

در حاشیه‌ها آسیب‌هایی وجود دارد و این آسیب زمانی که نتوانیم این حداقل‌ها را به جاهای مختلف کشور برسانیم باعث می‌شود که مهاجرت کاذب شکل بگیرد که اثر منفی بر حاشیه‌ها دارد اما اگر خدمات را به طور معقول گسترش دهیم در اقصی نقاط کشور ما کمتر شاهد آسیب‌ها خواهیم بود.

حداقل امکانات در شهرهای کوچک به سختی وجود دارد که همین حداقل هم اگر در دسترس نباشد و مجبور به مهاجرت شوند و امکان تأمین مسکن مناسب نداشته باشند و به حاشیه‌ها روند باعث ایجاد اثرات منفی در حاشیه‌ها می‌شوند، در واقع یعنی خودمان داریم با این اتفاق آسیب‌ها را گسترش می‌دهیم.

نظر شما در رابطه با پویش مهر چیست؟

درگاهی که بتواند نامزدها را به خوبی برای مردم معرفی کند قطعاً اثر گذار است و از این ظرفیت و فرصتی که مجموعه مهر ایجاد کرده است سپاسگزارم.