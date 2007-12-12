مذاکرات 3 روزه ایران و آژانس درباره آلودگیها پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، هیئت 3 نفره کارشناسی و فنی آژانس بین المللی انرژی اتمی به سرپرستی هرمان ناکارت رئیس بخش اجرایی پادمان آژانس روز یکشنبه برای پیگیری مدالیته همکاری های ایران و آژانس وارد تهران شد.



این هیئت مذاکرات خود را با طرف ایرانی از صبح روز دوشنبه هفته جاری با موضوع بررسی آلودگی های دیده شده در دانشکده فنی دانشگاه تهران آغاز کرد .



محمد سعیدی معاون امور بین الملل سازمان انرژی اتمی، علی اصغر سلطانیه نماینده ایران در آژانس بین المللی انرژی اتمی و کاظم غریب آبادی معاون مدیر کل بین الملل وزارت امور خارجه اعضای هیئت ایرانی یودند که در 6 نشست پیاپی در دو نوبت صبح و عصر دوشنبه تا امروز در محل سازمان انرژی اتمی به مذاکره با نمایندگان آژانس پرداختند .

طبق تفاهم نامه جدید ایران و آژانس بین المللی انرژی اتمی که در پی توافق علی لاریجانی دبیر سابق شورای عالی امنیت ملی و محمد البرادعی مدیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی، در21 تیرماه به امضای معاونان آنان در تهران رسید ، کلیه ابهامات باقی مانده در برنامه هسته ای ایران به شش محور"پلوتونیوم"، "سانتریفیوژهای P1 وP2 "، " منشا آلودگی های اورانیومی دردانشکده فنی دانشگاه تهران"، "نیمکره فلزی"، "پلوتونیوم 210"و "معدن گچین" تقسیم و مقرر شد آژانس در پایان دریافت اطلاعات هر مرحله در گزارش رسمی رفع کامل ابهام از موضوع را اعلام کند و در پی آن مرحله بعدی آغاز شود.

آژانس تا در گزارشات رسمی تا کنون موضوعات پلوتونیوم ، سانتریفیوژها و نیمکره فلزی را پایان یافته اعلام کرده است.



هنوز خبری از نتایج مذاکرات اخیر در تهران و احتمال دور بعدی نشست با موضوع بررسی آلودگیها در دست نیست .



هیئت آژانس بین المللی انرژی اتمی فردا تهران را ترک می کند .