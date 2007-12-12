پگاه ارومیه و سایپا مقابل حریفان خود به برتری دست یافتند

به گزارش خبرنگارمهر، در ادامه رقابتهای هفته نهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور،عصرامروز تیم های والیبال پگاه ارومیه، سایپا تهران، تربیت یزد، شهرداری همدان و ارومدشت ارومیه برابرحریفان خود به پیروزی دست یافتند که مهمترین برد این هفته را ارومدشت ارومیه از آن خود کرد تا این تیم هم درفصل جاری طعم پیروزی را بچشد.

برپایه این گزارش، نتایج دیدارهای برگزار شده امروز به شرح زیر است:

* استقلال گنبد یک - پگاه ارومیه 3

23 بر25، 19 بر25، 25 بر22 و 23 بر 25

* سایپا تهران 3 - گل گهر سیرجان صفر

25 بر17، 29 بر27 و 25 بر17

* تربیت یزد 3 - پتروشیمی بندر امام 2

27 بر25، 18 بر25، 25 بر17، 20 بر25 و 15 بر13

* شهرداری همدان 3 - استیل آذین تهران یک

25 بر23، 19 بر25، 25 بر22 و 27 بر25

* ارومدشت ارومیه 3 - اتکا تهران 2

25 بر23، 23 بر25، 27 بر25، 22 بر25 و 15 بر13

همچنین در نخستین دیدارهفته نهم لیگ برتر والیبال باشگاههای کشور، هم تیم والیبال پیکان در 3 ست متوالی مقابل بانک صادرات مشهد به پیروزی دست یافت.

جدول رده بندی:

1- پیکان (16 امتیاز)

2- پردیس متحد قزوین (14 امتیاز)

3- پگاه ارومیه (14 امتیاز)

4- سایپا تهران (14 امتیاز)

5- تربیت یزد (13 امتیاز)

6- شهرداری همدان (13 امتیاز)

7- بانک صادرات مشهد (12 امتیاز)

8- اتکا تهران (12امتیاز)

9- استیل آذین تهران (12 امتیاز)

10- گل گهر سیرجان (10 امتیاز)

11- پتروشیمی بندرامام (10امتیاز)

12- ارومدشت ارومیه (10امتیاز)

13- استقلال گنبد (9 امتیاز)