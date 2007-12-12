آمریکا در تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی در آفریقا است

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوردون جاندرو" سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید به رادیو سوا گفت: واشنگتن همچنان در زمینه ایجاد پایگاهی نظامی در آفریقا کار می کند.



وی افزود: ما هم اکنون در تلاش برای استقرار نیروهای بیشتری در قاره آفریقا نیستیم بلکه خواسته ما ایجاد پایگاهی نظامی است که به ما برای هماهنگی بهتر با آفریقا و یاری رساندن به کشورهای واقع در شمال این قاره و جنوب صحرا به منظور مقابله با تروریسم و سایر خطرات کمک می کند.

جاندرو با اشاره به انفجارهای دیروز در الجزایر گفت: این انفجارها میزان نیاز به افزایش تلاش های بین المللی برای مقابله با اینگونه عملیاتی در آینده را متذکر می شود و ما در تماس مداوم با دولت الجزایر هستیم.

این سخنگو افزود: واشنگتن آماده کمک به الجزایر در صورت درخواست این کشور است و ما همچنین با شماری از کشورهای منطقه به خوبی برای مقابله با تروریسم هماهنگی می کنیم و به همکاری با آنها برای مقابله با شبکه القاعده و شبکه های وابسته به آن که تنفر و خشونت را رواج می دهند، ادامه خواهیم داد.