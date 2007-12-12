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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۲۰:۴۸

در راستای توسعه طلبی خود؛

آمریکا در تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی در آفریقا است

آمریکا در تلاش برای ایجاد پایگاه نظامی در آفریقا است

کاخ سفید امروز اعلام کرد که آمریکا همچنان در تلاش برای ایجاد پایگاهی نظامی در آفریقا در راستای مبارزه با تروریسم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، "گوردون جاندرو" سخنگوی امنیت ملی کاخ سفید به رادیو سوا گفت: واشنگتن همچنان در زمینه ایجاد پایگاهی نظامی در آفریقا کار می کند.

وی افزود: ما هم اکنون در تلاش برای استقرار نیروهای بیشتری در قاره آفریقا نیستیم بلکه خواسته ما ایجاد پایگاهی نظامی است که به ما برای هماهنگی بهتر با آفریقا و یاری رساندن به کشورهای واقع در شمال این قاره و جنوب صحرا به منظور مقابله با تروریسم و سایر خطرات کمک می کند.

جاندرو با اشاره به انفجارهای دیروز در الجزایر گفت: این انفجارها میزان نیاز به افزایش تلاش های بین المللی برای مقابله با اینگونه عملیاتی در آینده را متذکر می شود و ما در تماس مداوم با دولت الجزایر هستیم.

این سخنگو افزود: واشنگتن آماده کمک به الجزایر در صورت درخواست این کشور است و ما همچنین با شماری از کشورهای منطقه به خوبی برای مقابله با تروریسم هماهنگی می کنیم و به همکاری با آنها برای مقابله با شبکه القاعده و شبکه های وابسته به آن که تنفر و خشونت را رواج می دهند، ادامه خواهیم داد.

کد مطلب 603720

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