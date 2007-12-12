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۲۱ آذر ۱۳۸۶، ۲۱:۱۰

بارزانی هرگونه تلاش برای استقلال کردستان عراق را رد کرد

مسعود بارزانی رئیس منطقه کردستان عراق روز گذشته هرگونه تلاش برای تاسیس یک دولت کرد در شمال عراق را رد کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روزنامه زمان، بارزانی اطمینان داد که کردهای عراق با تاکید و پافشاری بر برگزاری رفراندوم پیرامون وضعیت شهر نفت خیر کرکوک، هرگز به دنبال کشوری مستقلی نبوده اند.

این رهبر کرد که به تازگی از یک سفر خارجی بازگشته، افزود: برخی از کشورهای همسایه می گویند، در صورتی که بند 140 قانون اساسی عراق انجام شود بندی که خواستار برگزاری رفراندم درباره وضعیت کرکوک است، کردها کشوری مستقل تشکیل خواهند داد در حالی که این طور نیست.

بارزانی که در کنفرانسی در اربیل صحبت می کرد، با رد این موضوع افزود:"این درست نیست من یک عراقی هستم. من یک شهروند عراقی با اصالت کرد هستم".

وی همچنین اظهارات مربوط به لغو شدن برگزاری رفراندوم را رد کرد و گفت: دیر یا زود این رفراندوم برگزار خواهد شد و بحث لغو این رفراندوم صحیح نیست.

کد مطلب 603723

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