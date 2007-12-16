سالانه 13 میلیون قطعه بچه ماهی در کردستان تکثیر می شوند

کریم ذالفقاری در گفتگو با خبرنگار مهر در سنندج اظهار داشت: استان کردستان با دارا بودن چهار مرکز تکثیر ماهی قزل آلا با ظرفیت اسمی تولید سالانه 13 میلیون قطعه بچه ماهی، یکی از استان های مهم کشور در امر تکثیر ماهیان سردآبی به شمار می رود.

وی ادامه داد: از هفته اول آبان ماه سال جاری، تکثیر ماهی قزل آلا در استان و در چهار مرکز شروع شده و پیش بینی می شود، امسال حدود 12 میلیون قطعه بچه ماهی قزل آلا در استان تولید شود.

ذالفقاری خاطرنشان کرد: تکثیر خارج از فصل قزل آلا و استفاده از روش رژیم نوری که در اوایل تابستان انجام می شود، امسال برای اولین بار در استان صورت گرفت.

مدیرکل شیلات استان کردستان ادامه داد: تکثیر بر اساس این روش در دو سد وحدت سنندج و سد بانه صورت گرفته و بچه ماهی های تولید شده در اختیار مزارع پرورش ماهی استان قرار گرفته اند و مازاد آن نیز به استان های همجوار فرستاده شده است.