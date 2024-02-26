پیش بینی آخر هفته ای سرد برای کرمانشاهیان

محمدعلی زورآوند در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: بر اساس آخرین تحلیل از دادههای هواشناسی، هوای استان از امروز (دوشنبه) تا اواسط سهشنبه، قسمتی تا نیمه ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد و رشد ابر خواهد بود.
وی افزود: این شرایط تا عصر امروز، بارشهای موقت و پراکنده برف را برای نواحی شرقی استان در پی خواهد داشت.
مدیرکل هواشناسی استان کرمانشاه تصریح کرد: به دنبال این وضعیت، موجی ناپایدار از اواخر سه شنبه تا چهارشنبه جو منطقه را تحت تأثیر گرفته به تناوب سبب وزش باد و بارشهایی در سطح استان میشود.
وی ادامه داد: بارش که انتظار میرود، در روز چهارشنبه و در نیمه شرقی استان از نمود بیشتری برخوردار باشد، علاوه بر گردنهها و مناطق سردسیر، در مناطق معتدل نیز، ممکن است به شکل برف مشاهده گردد.
زورآوند خاطرنشان کرد: با عبور موج مذکور، از پنجشنبه تا اواخر شنبه هفته آینده شرایط نسبتاً پایداری در سطح استان حاکم میگردد. در این مدت هوای استان صاف تا قسمتی ابری در بعضی ساعات همراه با وزش باد (غالباً ملایم) پیش بینی میشود.
وی در پایان یادآور شد: متوسط دمای هوا تا صبح پنجشنبه تغییرات چندانی نداشته؛ از ظهر پنجشنبه تا شنبه به تدریج افزایش مییابد.
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