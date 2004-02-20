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۱ اسفند ۱۳۸۲، ۱۳:۵۷

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي :

احياي شبهاي تهران ، 300 هزار شغل ايجاد مي كند

رييس سازمان ايرانگردي و جهانگردي گفت : به منظور اشتغالزايي و ايجاد تحول روحي - رواني جوانان و رونق بخش هاي خدمات رساني و اقتصادي ، ميتوان شبهاي تهران و كشور را احيا و از اين طريق 300 هزار شغل ايجاد كرد .

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمد طه عبدخدايي با بيان اين مطلب تاكيد كرد : راهكارها و برنامه هاي  سازمان ايرانگردي و جهانگردي براي احياي شبهاي تهران  روزهاي 4 تا 6 اسفند ماه در همايش سراسري مديران  اين سازمان با حضور مسوولان كشوري و از جمله رييس تشخيص مصلحت نظام  ارائه خواهد شد .

وي افزود : متاسفانه ساليان سال شبهاي كشور در خاموشي مطلق بوده و تمامي رستورانها و فروشگاه ها و اماكن تفريحي در تعطيلي كامل به سر برده اند  و اين موضوع در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد .

عبدخدايي گفت : داير شدن مراكز تفريحي و رفاهي شبانگاهي  مي تواند به پاتوق هاي مناسب و تحت نظارت مسوولان براي حضور جوانان در آيد  و از سوي ديگر از پتانسيل موجود براي ايجاد اشتغال زايي بيشتر در كشور بهره برد . 

کد مطلب 60378

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