احياي شبهاي تهران ، 300 هزار شغل ايجاد مي كند

به گزارش خبرگزاري مهر دكتر محمد طه عبدخدايي با بيان اين مطلب تاكيد كرد : راهكارها و برنامه هاي سازمان ايرانگردي و جهانگردي براي احياي شبهاي تهران روزهاي 4 تا 6 اسفند ماه در همايش سراسري مديران اين سازمان با حضور مسوولان كشوري و از جمله رييس تشخيص مصلحت نظام ارائه خواهد شد .

وي افزود : متاسفانه ساليان سال شبهاي كشور در خاموشي مطلق بوده و تمامي رستورانها و فروشگاه ها و اماكن تفريحي در تعطيلي كامل به سر برده اند و اين موضوع در هيچ كجاي دنيا وجود ندارد .

عبدخدايي گفت : داير شدن مراكز تفريحي و رفاهي شبانگاهي مي تواند به پاتوق هاي مناسب و تحت نظارت مسوولان براي حضور جوانان در آيد و از سوي ديگر از پتانسيل موجود براي ايجاد اشتغال زايي بيشتر در كشور بهره برد .