- استان: فارس
- حوزه انتخابیه: فسا
- شعار انتخاباتی: «عدالت و توسعه»
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
جواد اسماعیلی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
- رزومه:
- جواد اسماعیلی فرزند حاج حسنقلی اسماعیلی از خیرین و مداحان اهل بیت (ع) در یکم شهریورماه سال ۱۳۵۵ در خانواده مذهبی و متدین متولد شدم و پس ازطی دوران تحصیل در مقاطع مختلف در بخش اجرایی و مدیریتی در صنعت معدن و صنایع بالادستی نفت و گاز مشغول به کار شدم
- سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
عدم حضور افراد توانا و متخصص
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
استفاده از افراد مجرب و باتجربه در کمیسیون تخصصی مربوطه.
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
تجمل گرایی فساد را با خود به همراه دارد و مجلسی که به این سمت حرکت کند هیچ بازده ای نخواهد داشت. برای جلوگیری از این امر ورد افرادی به صحنه انتخابات و مجلس که از تجمل گرایی به دور باشند.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
اتحاد بین قوا سه گانه و مجلس باعث سهولت در رسیدن به اهداف اصلی نظام مقدس جمهوری اسلامی و بهبود روند اقدامات اجرایی خواهد بود.
*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
یک نوع بی میلی در مردم نسبت به انتخاب خود نسبت به تعیین فرد یا افرادی جهت نمایندگی در امور ایجاد خواهد شد.
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
مشکلات مردم و شهر و حوزه انتخابیه خود را ببیند و در جهت رفع این موانع قدم بردارد و از هر گونه ناامیدی و یاس در انجام این امور بپرهیزد. و این موضوع هم مستلزم تخصص و کارآمدی و متدین بودن نماینده خواهد بود که مردم او را به عنوان نماینده انتخاب میکنند.
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
یک نماینده شایسته و مردمی باید همیشه در تصویب قوانین و برنامههای اجرایی و مدیریتی و نظارتی این دید را داشته باشد که هیچ مرزی جهت تحقق این اهداف درسر راه او قرار نخواهد داشت.
- سوالات استانی:
* فارس از جمله استانهای دارای تنش آبی است. کمبود آب شرب در شیراز، خالی شدن روستاها به دلیل خشکسالی و… از جمله پیامدهای این تنش هستند. برای حل این
معضل چه برنامهای دارید؟
متأسفانه با وضعیت خشکسالی در استان فارس و خیلی از استانهای دیگر و عدم بارش باران در چندین سال اخیر تنها راه استفاده از طرح حفاری و بهره برداری از آبهای زیرزمینی ژرف هست که در این طرح تا چندین سال از مشکل بی آبی و مهاجرت روستا نشینان به شهر جلوگیری خواهد شد. این طرح در چند استان به مرحله اجرایی رسیده و جوابگو بوده.
* کوه خواری و جاده سازی در منابع طبیعی از جمله معضلات استان فارس است. کوه «سرک» در منطقه کازرون از جمله این کوه خواریها و تغییر کاربریها است ب رای حفظ منابع طبیعی استان فارس چه رویکرد و سیاستی را دنبال خواهید کرد؟
مشکل اساسی ما قوانین موجود در این مورد میباشد که با تغییر اساسی در بعضی از قوانین موجود که متأسفانه باعث شده دست بعضی از افراد سو جو در این موضوع باز باشد این مشکل تا حدودی بر طرف خواهد شد. و مورد دوم هم نظارت بیشتر و اجرای قوانین درست به دور از رعایت بعضی مسائل خواهد بود.
*فارس از جمله کانونهای گردشگری ایران محسوب میشود. برای حفظ ابنیه تاریخی فارس و توسعه گردشگری در این استان چه برنامهای دارید؟
شناختن و تبلیغات بیشتر مخصوصاً در نسل جدید نسبت به این مورد و معرفی برون مرزی و آشنایی با قدمت و پیشینه ایران و ابنیه های تاریخی موجود در این سرزمین کمک زیادی به رونق و توسعه گردشگری خواهد کرد. و مورد دوم هم اهمیت بیشتر و حمایت دولت نسبت به این مورد خواهد بود.
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