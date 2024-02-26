به گزارش خبرگزاری مهر، اسدالله عباسی در پی بارش برف با حضور میدانی در نقاط مختلف درگیر برف اظهار کرد: همه دستگاه‌ها و نیروهای خدمات رسان اعم از راهداری، پلیس راه، هلال احمر و دستگاه‌های امدادی از جمله برق و آب گاز در خدمت رسانی با همه ظرفیت آماده باش و در حال فعالیت هستند.

وی با بیان اینکه راه‌ها باز شده و برخی هم در حال بازگشایی است، تاکید کرد: خودروهای بدون تجهیزات ایمنی از تردد در مسیرها خودداری کنند زیرا در حال حاضر مشکل اصلی ما مسدود شدن راه‌ها به دلیل گیر کردن خودروهای بدون تجهیزات (از جمله زنجیر چرخ) در برف است.

وی از پلیس راه خواسته شده تا از تردد خودروهای بدون زنجیر چرخ جلوگیری کنند، گفت: با توجه به تعطیلی مدارس، دانشگاه‌ها و ادارات در رشت شهروندان از ترددهای غیرضروری در شهر خودداری کنند تا عملیات برف‌روبی در کوچه‌ها و خیابان‌ها انجام شود.

استاندار گیلان با اشاره به کاهش تدریجی بارش برف تا فردا اضافه کرد: با قطع بارش، جاده‌ها به دلیل برودت هوا لغزنده و یخبندان خواهد شد از این‌رو ضروری است تا تمهیدات لازم اتخاذ شود و دستگاه‌ها اقدامات مورد نیاز را انجام دهند.

گفتنی است، استاندار گیلان طی بازدید از پلیس راه رشت، قزوین_ سراوان، مسکن مهر و دیگر نقاط شهری رشت و گفت و گو با مردم و عوامل دست اندرکار خدمات رسان و برگزاری جلسه ستاد بحران در مدیریت بحران استان و بازدید از مرکز کنترل ترافیک شهرداری رشت، در جریان آخرین وضعیت ارائه خدمات دستگاه‌های متولی و چگونگی امور قرار گرفت و همچنین در جلسه ستاد مدیریت بحران نیز دستورات لازم را به دستگاه‌های مختلف برای رفع مشکلات ناشی از برف صادر کرد.