انتخابات یک اصل مترقی و قرآنی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صادق عاشوری بعد از ظهر دوشنبه در همایش رأی اولی‌های بخش سیراف اظهار داشت: افراد ذی نفوذ و تأثیر گذار در جامعه باید نقش تبلیغی و ترویجی خود را در راستای اهمیت و ضرورت حضور حداکثری مردم در انتخابات ایفا کنند و از روحیه یاس و ناامیدی که دشمن در صدد القای آن به جامعه است جلو گیری کنند.

امام جمعه بخش سیراف خاطر نشان کرد: اصل انتخابات و سپردن سرنوشت جامعه به دست مردم، یک اصل مترقی و قرآنی است و این نشان از اصول مردم سالاری دینی و اهمیت حضور مردم در تعیین سرنوشت خود است.

وی گفت: رسیدن به سن حضور رأی اولی‌ها در انتخابات، در حقیقت جشن بلوغ سیاسی برای مشارکت و نقش آفرینی در این رویداد مهم سیاسی است و حضور پرشور رأی اولی‌ها می‌تواند موتور شور و نشاط انتخابات را در جامعه به حرکت درآورد.

وی اضافه کرد: سال گذشته دشمنان و معاندین با تصور اینکه مردم از نظام فاصله گرفته‌اند و نظام ضعیف شده، بار دیگر دچار اشتباه محاسباتی شده و تمام امکانات سخت‌افزاری و نرم‌افزاری خود را برای ضربه به نظام اسلامی و تشدید فشار علیه ملت ایران به کار گرفتند که البته با هوشیاری و حضور میلیونی مردم در صحنه‌های مختلف به ویژه راهپیمایی ۲۲ بهمن این غائله پایان یافت.

امام جمعه بخش سیراف بیان کرد: دانش آموزان در تمام صحنه‌های انقلاب اسلامی حضور فعال داشته‌اند و بار دیگر رأی اولی‌ها همراه با ملت ایران در ۱۱ اسفند ماه برگ زرینی بر تاریخ انقلاب اسلامی رقم خواهند زد.

وی تصریح کرد: دشمنان بدانند رأی اولی‌ها عاشق نظام، انقلاب و ولایت هستند، اگر تردیدی دارید روز ۱۱ اسفند خواهید دید چگونه با شور و نشاط پای صندوق‌های رأی حضور خواهند یافت.

حجت الاسلام عاشوری ادامه داد: انقلاب اسلامی به این سادگی به دست ما نرسیده و خون‌ها پای این انقلاب ریخته شده است و امنیت امروز حاصل خون شهیدان است و ما هم پاسبان خون شهیدان هستیم.

وی بیان کرد: شما رأی اولی‌ها نه تنها خود در انتخابات حضور یابید بلکه خانواده‌های خود را تشویق به حضور پای صندوق‌های رأی کنید.

وی گفت: ما مسؤلیت داریم و نمی‌توانیم بی تفاوت باشیم و با حضور در انتخابات سرنوشت خود را با دست خود رقم می‌زنیم، دشمن تمام تلاش خود را می‌کند که مشارکت به حداقل برسد و از ابتدا سال این کار را آغاز کرده است.

حجت الاسلام عاشوری بیان کرد: حیات سیاسی ما را در پای صندوق‌های رأی خواهید دید که چگونه لبخند بر لبان نایب امام زمان (عج) خواهیم نشاند و دعوت می‌کنم از همه افراد واجد شرایط در پای صندوق‌های رأی حضور پررنگ و گسترده داشته باشند.