عقیل صیادقبادی

استان: گیلان

گیلان حوزه انتخابیه: بندرانزلی

بندرانزلی شعار انتخاباتی: (به جوانان اعتماد کنیم، به جوانان فرصت دهیم)

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

عقیل صیاد قبادی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- متولد ۱۳۶۸ در زیباترین شهر بندری ایران، بندرانزلی - دارای مدرک تحصیلی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی - دانشجوی دکتری مدیریت دولتی گرایش رفتار سازمانی - کارمند رسمی وزارت راه و شهرسازی - اداره کل بنادر و دریانوردی استان گیلان - پژوهشگر برتر وزارت راه و شهر ساز

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

-بازنگری در نظام بودجه ریزی (مبتنی بر عملکرد) و ادغام نهادهای موازی - عدم نظارت دقیق بر بودجه سنواتی - عدم تأمین بودجه برای پروژه‌های راهبردی - عدم نظارت بر قوانین مصوب

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

- طراحی و پیاده سازی سامانه گزارش فساد (سوت زنی) جهت کاهش فساد و افزایش شفافیت از طریق گزارشات مردمی و اعطای پاداش به گزارش دهنده - پیگیری گزارشات مردمی تا حصول نتیجه از طریق کمیسیون اصل نود مجلس

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

قانون شفافیت دارایی‌ها برای نمایندگان مجلس تصویب و تمامی نمایندگان مجلس ملزم به اعلام دارایی‌های خود، همسر و فرزندان قبل و بعد از دوران نمایندگی مجلس گردند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

نظارت هوشمند بر طرح‌ها و قوانین مصوب توسط مجلس و همکاری با دیگر قوا می‌تواند در پیشبرد اهداف کشور نقش بسزایی داشته باشد.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

تصویب قوانین باید برای همه مردم جامعیت داشته باشد قوانین باید تسهیل کننده زندگی مردم باشد؛ به نوعی که همه آحاد ملت از آن بهره ببرند و نه قشر خاصی.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

نماینده مردم خادم مردم است و طبیعتاً زبان گویا و ناظر بینای مردم. بنابراین خضوع نماینده در برابر همه اقشار مردم نشانگر بزرگی و سعه صدر نماینده در قبال مردم است و این امر باعث نزدیکی نماینده به ولی نعمت خود بوده با شنیدن دردهای مردم بی شک توانمندی در ارائه راه کارها و طرح قوانین به نماینده و حل مشکلات توسط دیگر قوا کمک خواهد کرد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

نماینده باید صدای مردم شهر، استان و کشور باشد مجلس نیازی به نماینده ساکت ندارد مجلس نماینده‌ای می‌خواهد صدای مردم شهرش را فریاد بزند.

سوالات استانی:

*برای برند سازی از محصولات استراتژیک گیلان از جمله برنج و زیتون چه برنامه‌ای دارید؟

خرید تضمینی محصولات کشاورزی یکسال قبل از برداشت (به قیمت روز) و ارائه جلوگیری از واردات بی رویه برنج هندی و پاکستانی ارائه تسهیلات کم بهره با اقساط بلند مدت به کشاورزان در زمینه خرید تجهیزات کشاورزی برگزاری نمایشگاهای تخصصی محصولات کشاورزی شمال کشوردر کشورهای خاورمیانه و اوراسیا.

*با توجه به استقرار دبیرخانه اتحادیه «اوراسیا» در گیلان، برای توسعه صادرات استان چه قدم‌های باید برداشته شود؟ به نظر شما برای توسعه صادرات دریا محور چه تدابیری باید اندیشیده شود؟

- ارتقا سهم کشتی‌های تجاری جمهوری اسلامی ایران جهت تجارت دریایی در دریای خزر - انتخاب رایزنان بازرگانی از کارشناسان متعهد و متخصص در کشورهای حاشیه دریای خزر جهت بازاریابی دریایی.

* برای حفظ اکوسیستم طبیعی گیلان از جمله تالاب انزلی و دچار نشدن این تالاب به سرنوشت دریاچه ارومیه چه باید کرد؟

تالاب بین المللی انزلی، جزو سرمایه‌های ملی و بین المللی است. همه ما انزلی چی ها خاطرات دوران کودکی مان با تالاب انزلی گره خورده است. این تالاب در معرض نابودی است و ما چه جوابی به آیندگان خواهیم داد. فرزندان ما باید تالابی را ببینند که خشک شده است. احیای تالاب انزلی نیازمند نگاه ملی است. باید در قانون بودجه دستگاه متولی تالاب انزلی، معاونت اجرایی ریاست جمهوری تعیین گردد تا همه دستگاه‌های اجرایی موظف به همکاری شوند. بر اساس ماده ۷۵ قانون اساسی باید محل هزینه و منابع مالی اجرای هر طرح مشخص باشد. پس باید ردیف بودجه مستقل برای احیای تالاب در نظر گرفته شود البته در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ردیف دیده شده که نیازمند پیگیری نماینده برای تحقق این امر هست بند ه تبصره ۳ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ - به دولت اجازه داده می‌شود تا سقف دو میلیارد (۲,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰) یورو، کمک‌های بلاعوض بین‌المللی از سوی مؤسسات و سازمان‌های بین‌المللی برای جبران خسارت و پیشگیری از حوادثی مانند زلزله، سیل، سرمازدگی، مقابله با ریزگردها، گرد و غبار، بیابان‌زدایی، حفاظت از تالاب‌ها و مبارزه با آفات و بیماری‌های دامی و گیاهی و همچنین تأمین ماشین‌آلات و تجهیزات مربوط، اجرای طرح‌های توسعه‌ای و زیربنایی کشور و طرح‌های موضوع صندوق ملی محیط زیست و امور مربوط به پناهندگان را دریافت و پس از تسعیر و واریز آن به خزانه‌داری کل کشور صرف هزینه‌های مرتبط نماید برای احیای تالاب نیاز به لایروب رودخانه‌ای است. ما در انزلی کارخانه کشتی سازی داریم. باید زمینه ساخت ۱۰ فروند لایروب رودخانه فراهم شود. هم اشتغال زایی برای جوانان به وجود می‌آید و هم لایروبی تالاب از چند منطقه صورت می‌پذیرد. برای ساخت لایروب و کاترساکشن می‌بایست در قانون بودجه ردیف مستقل دیده شود.