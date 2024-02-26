هفت میلیون و ۴۴۰ هزار نفر از مرز مهران تردد کردند

به گزارش خبرنگار مهر، سید زاهدین چشمه خاور روز دوشنبه در جمع خبرنگاران گفت: در ۱۱ ماهه سالجاری تردد مسافر از پایانه مرزی شهید سلیمانی (مرز مهران) نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۴۰ درصد افزایش داشته است.

وی با بیان اینکه هفت میلیون و ۴۴۰ هزار و ۵۰۲ نفر مسافر ایرانی و خارجی در یازده ماهه سال جاری از مرز بین المللی مهران تردد داشته‌اند، اظهار داشت: این تردد در مدت مشابه سال قبل با پنج میلیون و ۳۰۲ هزار و ۳۱۵ نفر تردد ۴۰ درصد افزایش داشته است.

مدیر کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای ایلام با اشاره به تردد مسافران ایرانی در این بازه زمانی (۱۱ ماهه سال جاری) گفت: مسافران ورودی مرز مهران ۳ میلیون و ۲۸۵ هزار و ۷۲۶ نفر و خروجی‌ها از این مرز نیز ۳میلیون و ۱۱۴ هزار و ۷۲۶ نفر بوده است.

چشمه خاور به ورود و خروج اتباع خارجی نیز اشاره داشت وگفت: همچنین در این مدت یک میلیون و ۴۰ هزار و۵۷۶ نفر اتباع خارجی از طریق مرز مهران تردد کرده‌اند، که از این تعداد ۶۰۵ هزار و ۹۲۴ نفر به کشور ورود و ۴۳۴ هزار و۶۵۲ نفر نیز از مرز مهران خارج شده‌اند.

اهمیت مرز مهران به واسطه نزدیکی مسافت و امنیت طول مسیر در داخل خاک عراق، آن را به اصلی‌ترین و مهم‌ترین گذرگاه زمینی برای تردد زائران تبدیل کرده است. در ایام اربعین امسال نیز بیش از ۵۵ درصد زائران اربعین حسینی از این مرز تردد کرده‌اند.

این آمار نشان‌دهنده نقش کلیدی مرز مهران در تردد زائران و مسافران است و ضرورت توجه به توسعه زیرساخت‌ها و خدمات رفاهی در این منطقه را بیش از پیش آشکار می‌کند.