به گزارش خبرنگار مهر، میثم منتشلو شامگاه دوشنبه به خبرنگاران از تأخیر در شروع به فعالیت مدارس شهری و روستایی شهرستان‌های مریوان و سروآباد در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه خبر داد.

وی بیان کرد: براساس تصمیم فرماندار مریوان، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سه‌شنبه هشتم اسفندماه فعالیت کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین براساس تصمیم فرماندار شهرستان سروآباد، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سه‌شنبه هشتم اسفندماه فعالیت تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس تمامی دوره‌های مختلف تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.