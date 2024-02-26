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۷ اسفند ۱۴۰۲، ۲۰:۴۲

مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش کردستان:

مدارس مریوان و سروآباد ۸ اسفندماه با تاخیر آغاز به کار می‌کند

مدارس مریوان و سروآباد ۸ اسفندماه با تاخیر آغاز به کار می‌کند

سنندج_مسوول روابط عمومی آموزش و پرورش استان کردستان گفت: به دلیل برودت هوا مدارس شهرستان های سروآباد و مریوان فردا سه شنبه هشتم اسفندماه با تاخیر آغاز به فعالیت خواهد کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، میثم منتشلو شامگاه دوشنبه به خبرنگاران از تأخیر در شروع به فعالیت مدارس شهری و روستایی شهرستان‌های مریوان و سروآباد در روز سه‌شنبه هشتم اسفندماه خبر داد.

وی بیان کرد: براساس تصمیم فرماندار مریوان، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سه‌شنبه هشتم اسفندماه فعالیت کلیه مراکز پیش‌دبستانی و مدارس تمامی دوره‌های تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین براساس تصمیم فرماندار شهرستان سروآباد، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سه‌شنبه هشتم اسفندماه فعالیت تمامی مراکز پیش‌دبستانی و مدارس تمامی دوره‌های مختلف تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.

کد مطلب 6038300

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