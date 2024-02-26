به گزارش خبرنگار مهر، میثم منتشلو شامگاه دوشنبه به خبرنگاران از تأخیر در شروع به فعالیت مدارس شهری و روستایی شهرستانهای مریوان و سروآباد در روز سهشنبه هشتم اسفندماه خبر داد.
وی بیان کرد: براساس تصمیم فرماندار مریوان، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سهشنبه هشتم اسفندماه فعالیت کلیه مراکز پیشدبستانی و مدارس تمامی دورههای تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
وی تصریح کرد: همچنین براساس تصمیم فرماندار شهرستان سروآباد، به دلیل تداوم برودت هوا فردا سهشنبه هشتم اسفندماه فعالیت تمامی مراکز پیشدبستانی و مدارس تمامی دورههای مختلف تحصیلی شهری و روستایی در نوبت صبح با تأخیر و از ساعت ۹ صبح آغاز خواهد شد.
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