استان: کردستان
حوزه انتخابیه: سنندج_دیواندره_کامیاران
شعار انتخاباتی: «ژیانم بو خه لکم»، آمدم در این شرایط سخت، در کنار مردمم باشم
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در راستای کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
شهریار رحیمی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر پاسخهایشان به سوالات مهر در بخش استانی را میخوانید:
رزومه:
مدیر صندوق کارافرینی امید استان کردستان، مشاور بانک جهانی،.معاون صندوق کارافرین استان کرمانشاه، مدرس دانشگاه، مشاور فرماندار و مدیر روابط عمومی فرمانداری سنندج، نماینده سازمانهای مردم نهاد در هیئت نظارت استان کردستان، رئیس شورای مشورتی سازمانهای مردم نهاد استان کردستان، مدیر مؤسسه که ژه وان، رئیس هیئت اسکیت استان کردستان، مدیر برتر کشوری و استانی در حوزه سازمانهای مردم نهاد، جوان موفق استان کردستان، شهروند نمونه سنندج، مدیر مرکز DIC سنندج
سوالات استانی:
* استان کردستان ۲۲۰ کیلومتر مرز مشترک با کشور عراق دارد و در این باره کولبران با زحمات و مشکلات زیادی مواجه اند. برای حل مشکل این قشر چه برنامهای دارید؟ طرح ایجاد «مناطق آزاد» برای حل مشکل کولبران چند سال پیش مطرح شد. این طرح آیا توانسته کمکی کند؟
کولبری محصول جغرافیای مرزی، فقر و نداری و بیکاری و بی تدبیری در شیوه حکمرانی مدیران حاکم بر استان کردستان در سالیان سال است. خوانش این چالش و بررسی و حل آن نیازمند تدابیر همه جانبه ای است که عموماً این مشکل را در چارچوب فرایند توسعه منطقهای استان کردستان و تغییر نگاه حکمرانی و مدیریتی به استان ببیند و در روند آن، فرآیند روند فقر کنترل، میزان متوسط درآمد شهروندان افزایش، درآمد ناخالص استان افزایش و استراتژی صنعتی شدن استان در کنار مکانیزاسیون کشاورزی استان به صورت عملی و نه گفتار درمانی کنونی پیگیری و زیرساختهای استان با بهره گیری از تخصیص بودجههای جهشی و نه روزمره ایجاد شود.
با این حال، تا اداره کردستان بر پاشنه وضع موجود و به صورت کارمندی حقوق بگیر بی مسؤلیت در برابر زندگی شهروندان بچرخد، امیدی به حل مصائب اقتصادی و حل مشکلات کردستان نیست و در شرایط حال هم، دولت به حفظ وضع موجود توجه دارد و هیچ برنامهای امید بخش و چشم انداز استراتژیک قابل ارزیابی که بتواند افق امیدبخشی برای کنترل شرایط موجود و تغییر دراینده درآن به نفع صنعتی شدن و یا استفاده بهینه از منابع موجود در استان شود، دیده نمیشود. دقیقاً لازم است کردستان به مانند آنچه در اصفهان، تبریزو یزد از محل منابع ملی اتفاق افتاده است، دیده شود.
در میان نهادن عینی و واقعی شرایط و نیازهای استان با حکمرانان ازجمله تصمیم گیران وتصمیم سازان سیاسی و اقتصادی در مرکز و وادار کردن انها به تصمیمات عدالت جویانه و برابری خواهانه برای خروج کردستان از شرایط کنونی آنی ترین نیازی است که باید توسط نمایندگان با مدیران ارشد اداره کشور در میان نهاده شود. معضل کولبری یک معضل صرف تنها نیست که با کنترل انتظامی یا ایجاد مانع و دیوار در مرز حل شود چنان که چنین میکنند هیچ نتیجه بخش نبوده و نیست بلکه این مشکل نتیجه فراینده پیچیده است که باید در روند استراتژی توسعه کردستان حل آن را دید.
باید کردستان نقشه روشن توسعه داشته باشد. نقشهای که تاکتیکهای روشن و برنامه دار صنعتی شدن، توسعه روشمند کشاورزی و افزایش تولید به میزان استعداد آب و خاک استان، استعدادهای گردشگری، مزیتهای مرزی و مسائل دیگر اقتصادی آن به تصریح و اعتماد بخش برای بخشهای دولتی و خصوصی در آن دیده شود. اگر چنین شود بستر ایجاد کولبری و هر معضل اقتصادی و اجتماعی دیگری به خودی خود بر چیده میشود. در غیر این صورت برگزاری جلسات شکلی مثل هزاران جلسه از این دست و گفتار درمانی در رسانهها تنها نمک لای زخم گروههای ناگریز به کولبری و آسیبهای جانفرسای موجود دیگر برای شهروندان است.
* به نظر شما برای کاهش نرخ بیکاری در استان کردستان باید دست به چه اقداماتی زد؟
عوامل افزایش نرخ بیکاری چیست. روشن است باید این بستر را حذف کرد. اقتصاد کردستان بیشتر بر مدار واسطه گری می چرخد و تا کنون ارادهای که این استان را از این معضل دور کند وجود نداشته است. آنچه میتوانند این معضل را حل کند توجه به ایجاد صنایع پیشران و مادر تخصصی از سوی هلدینگهای مهم اقتصادی کشور است، چنان که در استانهای دیگر چنین میکنند. در قبل از انقلاب و در دهه ۵۰ برنامهای برای توسعه کردستان اجرا شده عموماً زیرساختی بوده، و در بعد از انقلاب نیز به طور مشخص در دوره هاشمی رفسنجانی با هدف اعلام توجه دولت به کردستان و ایجاد همبستگی ملی چند کارخانه از جمله نساجی کردستان، سیمان بیجار، کارخانه شیر ایجاد شد در دوره دوم خاتمی هم با خلاقیت فردی دکتر رازانی استاندار وقت واحدهای چون پتروشیمی، نیروگاه تولید برق، تراکتورساز و ساخت ایمپلنت و طلای قروه ایجاد شد. باز با کمک مهندس زرین گل واحدی از لاستیک بارز در کردستان ایجاد شد. تداوم این اقدامات میتواند روند بیکاری را در کردستان کند و در صورت حمایت اعتماد ساز و عملی در روند ایجاد واحدهای جدید میتوان امیدوار به کنترل و سپس کاهش نرخ بیکاری در کردستان شد. در غیر این صورت حل مسائل صرفاً در گفتار و در سطح امید و آرزو میماند
* برای رفع تنش آبی در استان کردستان چه برنامههایی را پیشنهاد میکنید؟
آب کردستان هم اکنون توسط استانهای همجوار مدیریت و مصرف میشود. بخشی از آبریز حوزه زرینه و سیمینه رود توسط آذربایجان مدیریت و مصرف میشود. آبریز حوزه گاورود توسط کرمانشاه مدیریت و مصرف میشود. آبریز حوزه تلوار هم برای همدان و زنجان کنار گذاشته شده و توسط زنجان مدیریت میشود. حوزه آبریز سیروان هم در سد داریان جمع و به دشتهای گرمسیری منطقه انتقال داده میشود. چنین پدیده قربانی شده، وضع و حال روشنی دارد. حتماً باید مدیریت این سدها به کردستان برگردد و در حق آبه کردستان از محل آنها تجدید نظر اساسی و بنیادین شکل گیرد.
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