استان: کرمانشاه

کرمانشاه حوزه انتخابیه: کرمانشاه

کرمانشاه شعار انتخاباتی: نسل نو تفکرنو…

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

محسن سوری یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- جوان و متخصص امور مالی و اقتصادی

جوان و متخصص امور مالی و اقتصادی سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

اگر یک مجلس ناکارآمد باشد قطعاً باید خود را آماده کشوری فقیر و ضعیف نمائیم

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

نظارت بر اجرای صحیح قوانین تصویبی وظیفه قوه قضائیه بوده که باید تعامل مکفی با مجلس داشته باشد

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی دلیل اصلی دوری از زندگی عادی مردم بوده و جدایی باعث نفهمیدن مشکلات مردم است زندگی بین مردم عادی و رفت و آمد با مردم چاره کار است

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

اجرای قوانین و طرح‌های تصویبی به صورت صحیح نتیجه قطعی این امر است مهمترین تجلی گاه آن امنیت ایران است

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

عدم تصمیمات مناسب و رأی صحیح جهت طرح‌ها و برنامه‌هایی که منافع عموم در آن است

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

باید با درد مردم آشنا باشد و با قانون و حدود اختیارات نیز آشنایی کافی داشته باشد که بتواند ارتباط درستی با مردم برقرار کند

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

اصل اول کل ایران اسلامی است البته هر نماینده در بخش خود به درستی عمل کند در نهایت منجر به کل آباد یعنی ایران آباد می‌شود

سوالات استانی:

*استان کرمانشاه معمولاً در بین استان‌های اول تا سوم بیکاری کشور، قرار دارد. برای رفع معضل بیکاری در این استان چه زمینه‌هایی برای سرمایه گذاری وجود دارد؟

زمینه گردشگری مهمترین کم هزینه ترین و بهترین راه برون رفت از معضل بیکاری است (ساماندهی طاقبستان) - اما در زمینه کشاورزی گلخانه داری به جای روش‌های سنتی و یک پروژه ویژه این بخش در بخش آب (طرح ویژه نماینده) - و در صنعت صنایع کوچک با آموزش دولت به مردم راهگشای کار است

*از میان ۶ بازارچه مرزی استان کرمانشاه، فقط نصف این تعداد فعال است. برای توسعه و افزایش بهره وری ظرفیت این بازارچه‌ها، چه برنامه‌ای دارید؟

قطعاً تبلیغ گردشگری تنها راه نجات است

*استان کرمانشاه چیزی حدود ۴۰۰ هزار حاشیه نشین دارد. راهکارهای حل معضل حاشیه نشینی در این استان از نگاه شما چیست؟