به گزارش خبرنگار مهر به نقل از هلث دی نیوز، محققان اخیراً گزارش دادند کودکانی که ساعت‌ها در مقابل تلویزیون فیلم می‌بینند معمولاً از عبارات و جملات با کلمات کمتر استفاده می‌کنند.

متأسفانه، نتایج همچنین نشان می‌دهد که کودکان نوپا به طور متوسط نزدیک به دو ساعت در روز را صرف تماشای فیلم‌ها می‌کنند.

«سارا کوکر»، محقق ارشد و استادیار روان‌شناسی در دانشگاه متدیست جنوبی در تکزاس، گفت: «در دو سال اول زندگی، زبان یکی از مؤلفه‌های اصلی رشد است که می‌دانیم رسانه‌ها می‌توانند بر آن تأثیر بگذارند».

با این حال، محققان دریافتند، این تأثیر منفی زمانی که از فیلم‌ها برای اهداف آموزشی استفاده می‌شد، کمرنگ شد. چت ویدئویی با اعضای خانواده برای تقویت ارتباطات اجتماعی نیز این تأثیر را کاهش داد.

برای این مطالعه، محققان ۳۰۲ فرد مراقب از کودکان ۱۷ تا ۳۰ ماهه را مورد بررسی قرار دادند و به سؤالاتی در مورد کلمات، جملات فرزندشان و اینکه چقدر در روز با رسانه‌های مختلف وقت می‌گذرانند، پاسخ دادند.

میزان استفاده کودکان از رسانه با واژگان و طول بیان آنها مقایسه شد.

کوکر افزود: «والدینی که از رسانه‌های دیجیتال برای سرگرم کردن کودکان استفاده می‌کنند، باید این گونه قرار گرفتن در معرض آنها را محدود کنند یا سعی کنند با کودکان در هنگام استفاده از آن تعامل داشته باشند.»

تحقیقات آتی تیم تحقیق بر روی انواع ویدیوهایی که کودکان تماشا می‌کنند، نحوه استفاده از صفحه نمایش با دیگران و تأثیر تماشای ویدئوها بر رشد زبان تمرکز خواهد کرد.