توقیف خودروهای حامل مواد محترقه در آستارا

سرهنگ هادی قاسمی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای اجرای دستورالعمل امنیت محله محور و با توجه به در پیش بودن چهارشنبه آخر سال، ماموران گروهان مرزی خانبلاغی این فرماندهی طی دو عملیات موفقیت آمیز جداگانه، از حمل و نگهداری مواد محترقه توسط اشخاصی به هویت معلوم و با بکارگیری دو دستگاه خودروی سواری در یکی از روستاهای این شهرستان مرزی مطلع، لذا شناسایی و دستگیری متهمین در دستور کار مرزداران قرار گرفت.

فرمانده هنگ مرزی آستارا به شناسایی و بازرسی دو دستگاه خودرو و کشف تعداد ۱۲ هزار و ۵۲۰ عدد انواع مواد محترقه به ارزش ریالی ۱۶۰ میلیون ریال اشاره کرد و گفت: در این رابطه دو نفر دستگیر و پس از تشکیل پرونده به مراجع قضایی اعزام شدند.

وی با هشدارها به خانواده ها تاکید کرد: با توجه به نزدیک شدن چهارشنبه آخر سال، جوانان و نوجوانان خود را به منظور پیشگیری از خطرات ناشی از مواد محترقه کنترل و آموزش های لازم را به آنان بدهند.