استان: فارس

فارس حوزه انتخابیه: اباده، بوانات، خرم بید و سرچهان

اباده، بوانات، خرم بید و سرچهان شعار انتخاباتی: جوانگرایی، توسعه و عدالت

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

ابوالفضل رجبی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

- عضو نخبگانِ سرامد شاهد و ایثارگر منتخب ائتلاف نخبگان کشور

سوالات کشوری:

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

مهمترین اسیبها می‌تواند تأخیر در بررسی و تصویب لوایح و طرح‌های مهم و اولویت دارو همچنین عدم اجرای کامل و مؤثر قوانین و مصوبات مجلس توسط دستگاه‌های اجرایی باشد

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

بنظر بنده اولین و مهمترین اقدام افزایش تخصص و تجربه نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس با استفاده از مشاوران و کارشناسانِ متخصص و نخبگان می‌باشد. همچنین تقویت نظارت مردمی بر مجلس با استفاده از فناوری‌های ارتباطی و اطلاعاتی و افزایش شفافیت و پاسخگویی نمایندگان و کمیسیون‌های مجلس به مردم و رسانه‌ها نیز می‌تواند مؤثر واقع شود

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل‌گرایی می‌تواند باعث شود که نمایندگان از واقعیت‌های مردم دور شوند و به جای حل مشکلات ملت، به رفاه و ثروت خود بپردازند. همچنین می‌تواند منجر به اختلاس، فساد، تبعیض و تضعیف اخلاقی شود. برای پرهیز از این اسیب ایجاد شفافیت و پاسخگویی نمایندگان در درامد و اموال و هزینه‌ها لازم است.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

این همکاری و همراهی می‌تواند منجر به تقویتِ هماهنگی، تعامل، تفاهم و هم‌افزایی در حل مشکلات و اجرای برنامه‌های توسعه‌ای شود همچنین باعث کاهش هزینه‌ها و اتلاف منابع و زمان و جلوگیری از تضادها و تنش‌ها و اختلافات بین قوا و دستگاه‌ها می‌شود که مهمترین تجلی گاه این همکاری و همراهی، نشست‌های مشترک و گفتگوهای دوره‌ای بین مجلس و دولت و قوه قضائیه است.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

اولین پیامد منفی قطعاً کاهش اعتماد و اعتبار مردم به نمایندگان و مجلس خواهد بود. همچنین ضعف در قانون‌گذاری و نظارت بر اجرای قوانین و افزایش فساد، اختلاس، تبعیض و تجمل‌گرایی می‌تواند از دیگر پیامدهای منفی این غفلت باشد

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

مردمی بودن یعنی نماینده با مردم ارتباط برقرار کند، به نیازها و خواسته‌های آن‌ها توجه کند، از وضعیت و مشکلات آن‌ها آگاه باشد و در قانون‌گذاری و نظارت به مصلحت ملت عمل کند. از جمله کارهایی که نماینده باید انجام دهد این است که با مردم حوزه انتخابیه خوداز طریق دفتر نمایندگی، رسانه‌ها، شبکه‌های اجتماعی و جلسات عمومی در ارتباط باشد. به نظرات، پیشنهادات، انتقادات و شکایات مردم گوش دهد و به آن‌ها پاسخگو باشد.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟

این سوال به اصل ۸۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مربوط است که می‌گوید هر نماینده در برابر تمام ملت مسئول است و حق دارد در همه مسائل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید. برای تحقق این اصل و جلوگیری از بخشی زدگی، نمایندگان مجلس باید از تعصبات قومی، مذهبی، منطقه‌ای، حزبی و صنفی پرهیز کنند و به مصلحت کل کشور و ملت ایران توجه کنند همچنین با نمایندگان دیگر از همه بخش‌ها و گروه‌های مردمی همکاری و هم‌افزایی داشته باشند و از تضادها و تنش‌ها خودداری کنند.

سوالات استانی:

* فارس از جمله استان‌های دارای تنش آبی است. کمبود آب شرب در شیراز، خالی شدن روستاها به دلیل خشکسالی و… از جمله پیامدهای این تنش هستند. برای حل این

معضل چه برنامه‌ای دارید؟

برای حل این معضل، باید از راهکارهای مختلفی مانند افزایش تولید و تأمین آب با استفاده از منابع آبی موجود و جدید، مانند انتقال آب از دریا، استفاده از آب‌های زیرزمینی، آب‌های تصفیه شده و آب‌های باران استفاده کرد. همینطور ارتقای کیفیت آب با استفاده از تصفیه و استفاده مجدد از آب‌های پساب، آب‌های شور و آب‌های زراعی، افزایش ظرفیت ذخیره‌سازی آب با ساخت و بهسازی سدها، استخرها، حوضچه‌ها و چاه‌ها نیز می‌توانند مؤثر واقع شوند.

* کوه خواری و جاده سازی در منابع طبیعی از جمله معضلات استان فارس است. کوه «سرک» در منطقه کازرون از جمله این کوه خواری‌ها و تغییر کاربری‌ها است ب رای حفظ منابع طبیعی استان فارس چه رویکرد و سیاستی را دنبال خواهید کرد؟

برای حفظ منابع طبیعی این منطقه، باید جاده‌های غیرقانونی و باغ‌های غیرمجاز تخریب شوند.حفاظت‌های فیزیکی و قانونی برای جلوگیری از تجاوز و تخریب منابع طبیعی ایجاد شوند. آگاهی و مشارکت مردم در حفاظت از منابع طبیعی افزایش پیدا کند که البته این راهکارها نیازمند همکاری و هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی، قضائی، نظامی و نیروی انتظامی هستند.

* فارس از جمله کانون‌های گردشگری ایران محسوب می‌شود. برای حفظ ابنیه تاریخی فارس و توسعه گردشگری در این استان چه برنامه‌ای دارید؟

حفظ ابنیه تاریخی و توسعه کردشگری نیازمند برنامه‌ریزی، هماهنگی، اولویت‌بندی و بخصوص اختصاص منابع مناسب هستند. انجام مرمت و بازسازی، ایجاد تابلو بروشور و پوستر برای ارائه به گردشگران، ایجاد فضاهای ایتراحت و تفریح و خرید بسیار مناسب هستند. حتی می‌توان با ایجاد جشنواره‌ها و نمایشگاه‌ها در جوار ابنیه تاریخی و ارائه اثار هنری و صنایع دستی به گردشگران (برای مثال اثار هنری منبت کاری شده هنرمندان آباده که زبانزد است و شهرت جهانی دارد) ایجاد اشتغال و درامدزایی نمود.