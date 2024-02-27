استان: اصفهان

اصفهان حوزه انتخابیه: شاهین شهر و میمه

شاهین شهر و میمه شعار انتخاباتی: «راه های قدیمی به مقصدهای جدید منتهی نمی‌شوند. گام دوم انقلاب و جوانان انقلابی. اتحاد و همدلی. تغییر به نفع مردم»

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

بهنام خدادوست یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر روزمه کوتاهی از ایشان و پاسخ‌هایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه :

نامزد دوازدهمین دوره انتخابات مجلس شورای اسلامی از حوزه انتخابیه شاهین شهر میمه و برخوار مدارج تحصیلی دکتری حقوق کیفری و جرم شناسی کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی کارشناسی ارشد مدیریت دولتی گرایش مدیریت منابع انسانی.

سوالات کشوری :

* مهم‌ترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

عملکرد این نهاد از زوایای مختلف قابل بررسی و نقد است اول. عدم شفافیت و پاسخگویی: عدم شفافیت در تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مجلس عدم پاسخگویی کافی به مردم و رسانه‌ها عدم وجود سازوکارهای مناسب برای نظارت مردم بر عملکرد مجلس دوم. ضعف در نظارت بر عملکرد دولت: عدم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت عدم استفاده از ابزارهای نظارتی به طور مؤثر عدم برخورد قاطع با تخلفات دولتمردان تمرکز بر مسائل سیاسی و جناحی در نظارت بر دولت سوم یا شاید مهم‌ترین آنها عدم کارآمدی در قانونگذاری: تصویب قوانین متعدد و بعضاً متناقض عدم تناسب قوانین با نیازهای جامعه عدم توجه به نظرات کارشناسی و تخصصی در فرایند قانونگذاری طولانی شدن فرایند تصویب قوانین چهارم.وابستگی به جناح‌های سیاسی: غلبه نگاه جناحی بر منافع ملی در تصمیم‌گیری‌ها عدم انسجام و وحدت رویه در مجلس عدم تعهد به برنامه‌ها و وعده‌های انتخاباتی.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

۱. استفاده از فناوری‌های نوین: استفاده از سامانه‌های الکترونیکی در فرایند قانونگذاری و نظارت افزایش شفافیت و دسترسی عمومی به اطلاعات و عملکرد مجلس در سطح عملکردی.

2. در سطح ساختاری: استفاده از ظرفیت‌های قانون اساسی و اصلاح قانون انتخابات و نظام انتخاباتی: ایجاد تناسب بیشتر بین تعداد نمایندگان و جمعیت کشور اعمال شرایط و ضوابط مناسب برای انتخاب نمایندگان ترویج و تسهیل مشارکت مردم در انتخابات .

۳. اصلاح آئین‌نامه داخلی مجلس: تسهیل و تسریع فرایند قانونگذاری تقویت ابزارهای نظارتی مجلس افزایش شفافیت و پاسخگویی.

4.تمرکز بر قانونگذاری مبتنی بر نیازهای جامعه: انجام مطالعات و پژوهش‌های لازم قبل از تصویب قوانین استفاده از نظرات کارشناسی و تخصصی در فرایند قانونگذاری توجه به نظرات و مطالبات مردم نظارت دقیق و مستمر بر عملکرد دولت: استفاده از ابزارهای مختلف نظارتی مانند سوال، تذکر، استیضاح و تحقیق و تفحص برخورد قاطع با تخلفات دولتمردان .

۵. تمرکز بر نظارت عالیه و پرهیز از دخالت در امور جاری افزایش شفافیت و پاسخگویی: اطلاع‌رسانی شفاف در مورد تصمیم‌گیری‌ها و عملکرد مجلس پاسخگویی به مردم و رسانه‌ها ایجاد سازوکارهای مناسب برای نظارت مردم بر عملکرد مجلس

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل‌گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟

۱. ضرورت پاسخگویی: نمایندگان در قبال عملکرد خود به مردم پاسخگو هستند. تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری آنها، زمینه را برای سوءاستفاده و فساد فراهم می‌کند و آنها را در معرض نقد و انتقاد مردم قرار می‌دهد.

۲. تعهد به آرمان‌های انقلاب اسلامی: انقلاب اسلامی ایران بر پایه عدالت، ساده‌زیستی و مبارزه با ظلم و فساد بنا شده است. نمایندگان به عنوان خادمین مردم و منتخبین ملت، موظف به تبعیت از این آرمان‌ها و پرهیز از هرگونه رفتار اشرافی‌گرانه هستند.

۳. حفظ اعتماد عمومی: مردم ایران به نمایندگان خود اعتماد می‌کنند تا در راستای منافع ملی و حل مشکلات کشور گام بردارند. تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری نمایندگان، این اعتماد را خدشه‌دار می‌کند و مردم را از نظام و حاکمیت دور می‌کند.

۴. ضرورت الگوسازی: نمایندگان به عنوان الگو برای مردم جامعه هستند. تجمل‌گرایی و اشرافی‌گری آنها، ترویج فرهنگ مصرف‌گرایی و بی‌عدالتی خواهد بود.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلی‌گاه این همراهی و همکاری چیست؟

بهبود کارایی و اثربخشی، همیاری قوا منجر به استفاده بهینه از منابع و امکانات کشور می‌شود.

* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

در سطح فردی:

بی اعتمادی مردم: زمانی که مردم احساس کنند که نمایندگانشان به وظایف خود عمل نمی‌کنند، اعتماد خود را به آنها از دست می‌دهند. این بی اعتمادی می‌تواند منجر به کاهش مشارکت در انتخابات و سایر فعالیت‌های مدنی شود. ناامیدی و نارضایتی: بی توجهی نمایندگان به مشکلات مردم می‌تواند منجر به ناامیدی و نارضایتی عمومی شود. این نارضایتی می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و حتی ناآرامی‌های سیاسی منجر شود.

از دست رفتن فرصت‌ها: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمی‌کنند، فرصت‌های توسعه و پیشرفت کشور از دست می‌رود.

در سطح جامعه:

فساد: غفلت از مسئولیت پذیری می‌تواند زمینه را برای فساد فراهم کند. زمانی که نمایندگان از قدرت خود برای منافع شخصی سو استفاده می‌کنند، به اعتماد عمومی آسیب می‌رسد و جامعه به طور کلی رنج می‌برد.

نابرابری: بی توجهی به نیازهای اقشار آسیب پذیر جامعه می‌تواند منجر به افزایش نابرابری شود. این نابرابری می‌تواند به تنش‌های اجتماعی و ناآرامی‌های سیاسی منجر شود.

ضعف در حکمرانی: زمانی که نمایندگان به وظایف خود عمل نمی‌کنند، کارایی و اثربخشی دولت کاهش می‌یابد. این امر می‌تواند به مشکلات متعددی در زمینه‌های مختلف مانند اقتصاد، آموزش و بهداشت و درمان منجر شود.

در سطح بین المللی:

ضعف در روابط بین الملل: زمانی که یک کشور به تعهدات بین المللی خود عمل نمی‌کند، اعتبار آن کشور در سطح بین المللی خدشه دار می‌شود. این امر می‌تواند به روابط آن کشور با سایر کشورها آسیب برساند.

بی ثباتی منطقه‌ای: بی توجهی به مشکلات منطقه‌ای می‌تواند منجر به بی ثباتی و ناامنی در منطقه شود. صداقت و صراحت در گفتار و عمل پاسخگویی به سوالات و دغدغه‌های مردم تلاش برای حل مشکلات مردم ارتباط مستمر با مردم و حضور در جمع‌های مختلف دفاع از حقوق مردم در برابر ظلم و ستم تلاش برای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض حفظ بیت‌المال و مبارزه با فساد قانون‌مداری و احترام به حقوق مردم.

*مردمی بودن یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام‌زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

صداقت و صراحت در گفتار و عمل پاسخگویی به سوالات و دغدغه‌های مردم تلاش برای حل مشکلات مردم ارتباط مستمر با مردم و حضور در جمع‌های مختلف دفاع از حقوق مردم در برابر ظلم و ستم تلاش برای عدالت اجتماعی و رفع تبعیض حفظ بیت‌المال و مبارزه با فساد قانون‌مداری و احترام به حقوق مردم.

* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مواردی نظر قرار گیرد؟

۱. افزایش سطح دانش و آگاهی: نماینده باید با مطالعه و تحقیق، سطح دانش و آگاهی خود را در زمینه‌های مختلف، اعم از مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی افزایش دهد. این امر به او کمک می‌کند تا نگاهی جامع به مسائل کشور داشته باشد و از گرفتار شدن در دام نگاه بخشی‌نگری جلوگیری کند.

۲. تعهد به قانون اساسی و سوگند نمایندگی: نماینده باید در ابتدای کار خود، سوگند یاد کند که به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وفادار باشد و از حقوق ملت دفاع کند. این سوگند باید به طور مداوم در ذهن نماینده باشد و او را در تصمیم‌گیری‌ها و اقداماتش راهنمایی کند.

سوالات استانی :

* اصفهان بحرانی‌ترین وضعیت آبی در کشور را دارد، فرونشست، ایجاد کانون‌های گرد و غبار، کاهش تولیدات کشاورزی، افزایش بیماری‌های تنفسی و پوستی و…از عواقب فعلی این بحران است. به نظر شما برای حل بحران آب در این استان باید چه تدابیری اندیشیده شود. آیا کانال کشی آب از خلیج فارس و دریای عمان به اصفهان، به حل این معضل کمک می‌کند؟

۲۹ دشت از ۳۵ دشت استان تحت تأثیر فرونشست زمین قرار دارند ،راه نجات اصفهان از فرونشست زمین این است که وزارت نیرو به‌صورت ویژه برای جبران کسری آب منابع آب زیرزمینی اقدام کند و طرح‌های تأمین آب استان به حرکت درآمده و نقشه احیای زاینده‌رود اجرایی و عملیاتی شود. نخست باید نرخ فرونشست را از طریق مدیریت منابع آب، کشاورزی، جانمایی درست صنعت و… کنترل کنیم، دوم از گسترش آثار فرونشست جلوگیری کنیم و سوم تاب‌آوری زیرساخت‌ها همچون دکل‌ها، راه‌آهن و.. را افزایش دهیم.

* بر اساس آمار، اصفهان پایین‌ترین رتبه هوای پاک در بین کلانشهرهای ایران را دارد. تدبیر شما برای حل معضل آلودگی هوا در اصفهان چیست؟

قطعاً استفاده از نظرات افراد خبره و کارشناسان امر راهگشا خواهد بود اما یکی از آلاینده‌ترین مسائل، خودروهای سنگینی است که روزانه وارد شهر می‌شوند، که اگر سوخت آنها به یورو ۴ و به یورو ۵ تغییر کند، قطعاً از میزان آلایندگی این خودروها کاسته خواهد شد. اگرچه سهم فضای سبز در کاهش آلودگی (به‌خصوص در زمستان) کم است اما ازجمله اقداماتی است به‌صورت غیرمستقیم می‌تواند اثرگذار باشد. به‌ویژه آنکه با ایجاد فضای سبز در محدوده کارخانه‌های شهری، تا حدی از میزان آلایندگی آن کارخانجات جلوگیری می‌شود. حداقل جلوگیری از طرح توسعه شرکت‌های بزرگ آلاینده و انتقال شهرک‌های جدید آنها در فاصله منطقی از کلانشهر اصفهان مؤثر است.

* برنامه شما برای استفاده مضاعف از ظرفیت صنایع دستی استان چیست؟

صنایع دستی بی نظیر اصفهان که حاصل کار استادان زبده و متبحر این امر است همانند سایر صنایع و یا عرصه‌های تجاری، بازرگانی و اقتصادی برای ادامه حیات و نیز رشد و گسترش خود نیازمند ثباتی نسبی، بسترهای مناسب، پشتیبانی‌های قانونی، حقوقی و فنی لازم از سوی مسئولان و وزارتخانه‌های ذیربط می‌باشد. صنایع دستی اصفهان به واسطه اینکه دارای بار فرهنگی، ارزشی و تمدنی است و نیز به واسطه نگاه بعضاً نادرستی که در جامعه نسبت به این محصولات وجود دارد و آن را محصولاتی صرفاً تزئینی و غیر کاربردی می‌دانند، مهم‌ترین تمهیدی که در بدو امر باید به کار گرفته شود عزمی همگانی در میان هنرمندان و صنعتگران عزیز، مسئولین ذیربط، صاحبین رسانه‌های ارتباط جمعی اعم از مطبوعات، رسانه‌های دیداری و شنیداری، رسانه‌های اینترنتی و مجازی، گروه‌های مرجع در جامعه و تأثیرگذار در جهت دهی افکار عمومی باید شکل گرفته و با فرهنگ سازی مناسب کمک به این تغییر نگرش نموده و آن را تسهیل نمایند. گام بعدی تغییر نگرش در مسئولین و تصمیم گیرندگان اقتصادی کشور است که باید با نگاهی مهربانانه تر، جدی تر و صمیمانه‌تر به این حوزه بنگرند. چون از هر منظری که نگاه کنیم حتی بنا بر آمارها و برآوردهای رسمی منتشره هم اکنون میلیون‌ها نفر در ایران مستقیم یا غیر مستقیم در این حوزه مشغول به فعالیت تولیدی و تجاری بوده و اشتغال و نیز معیشت اقشار وسیعی است از هم میهنان عزیزمان در گروه حیات و نیز رشد و توسعه و ترویج و تولید صنایع دستی ایران می‌باشد. تشویق سرمایه گذاران محترم به ورود به این عرصه و سرمایه گذاری در این حوزه و همچنین ترغیب رسانه‌های جمعی، مردم به استفاده بیشتر از محصولات صنایع دستی ایران و جایگزینی آن با کالاهای بی کیفیت گران و مشابه خارجی به ویژه محصولات بی کیفیت و نامناسب چینی، ایجاد بازارچه‌های دائمی عرضه و فروش محصولات صنایع دستی در شهرها و استان‌ها در مکان‌های مناسب و پرتردد، بازاریابی صحیح و مناسب داخلی و خارجی، کمک به حضور صنایع دستی متنوع و اصیل ایرانی در بازارها و نمایشگاه‌های بین المللی مهم و معتبر، رفع موانع و مشکلات قانونی، حقوقی و فنی احتمالی جهت صادرات صنایع دستی ایران، کمک به تولید کنندگان سخت کوش و زحمت کش جهت تهیه مواد اولیه مرغوب و استاندارد برای تولید محصولات با کیفیت بالا و بالاتر به ویژه برای صنایعی که با پیشینه‌ای درخشان و پر رونق از کوران تلاطم‌های پر فراز و نشیب عبور نموده و هم اکنون چراغ این صنعت را روشن نگاه داشته‌اند.