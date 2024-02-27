- استان: مازندران
- حوزه انتخابیه: بابل
پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.
محمد خردمندی یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از ایشان و پاسخهایشان به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را میخوانید:
رزومه:
مستقل
- سوالات کشوری:
* مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟
ایجاد فرآیند درست قانون گذاری به فوریت نیاز معیشتی و اقتصادی جامعه وبه مراتب فرهنگی_ امنیتی_
*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟
ایجاد بسترهای لازم پیرامون نظارتی نمایندگان ازطریق دفاتر مربوطه درحوزه انتخابیه با دفاتر مستقر در فرمانداری
*نمایندگان چرا نباید اسیر تجملگرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب، چه اقداماتی ضرورت دارد؟
آفتهای پیشرفت انسان خواهد بود و به راحتی در دامن کارتلهای مسیر قرار خواهد گرفت و باید با اعتقادات اولیه وقسم نامه نمایندگان همتراز باشد تا بتوان به وجدان بیدار رسید.
*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاهها چه تأثیری میتواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟
اصل انفکاک ناپذیر در مجموعه مسولیتی است که در مسیر ریل گذاری قانونی بتوانند هم پوشانی کنند
* مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟
از وکیل الله به وکیل الدوله سقوط خواهم داشت
*مردمی بودن یکی از خصیصههای مهم هر نماینده باید باشد. یک نماینده چگونه میتواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوامزدگی و طرح شعارهای غیر واقعبینانه اسیر شود؟
ایجاد ارتباط با حوزههای انتخابیه از طریق حضور در محلات شهر و روستا و انجام میز خدمت در کنار مسؤولان که آلام بخش درد و دلهای مردم باشند
* طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مهم و جلوگیری از بخشی زدگی، باید چه مواردی مد نظر قرار گیرد؟
پرهیز از کارهای روزمرگی جلوگیری از کارهای جزیرهای. پل ارتباط مردم با مسؤولان و مطالبه گری درخواسته های مشروع آحاد مردم
سوالات استانی:
* با توجه به ورود سالانه ۶۰ میلیون مسافر به استان، چه برنامه مدون و پایداری برای توسعه گردشگری در مازندران دارید؟
ایجاد سیستم پایدار گردشگری و توسعه بوم گردی در نقاط مختلف استان که برخورداری لازم را فراهم آورد
* برای توسعه و استانداردسازی راههای مواصلاتی استان چه برنامهای دارید؟
باتوجه به فاصله کم شهرهای استان به توسعه ایجاد خط آهن بین شهری همانند مترو
* تغییرکاربری گسترده اراضی در مازندران یکی از معضلات این استان است. بنابر آمار رئیس فراکسیون امنیت غذایی مجلس شورای اسلامی، از ۶۰۰ هزار هکتار اراضی در مازندران، طی سه دهه گذشته ۲۰۰ هزار هکتار زمین تغییر کاربری دادهاند. برای جلوگیری از این روند فاجعه بار، چه تدابیری باید اندیشیده شود؟
هماهنگی هرچه بیشتر بین دستگاههای اجرایی با ایجاد فرآیند لازم نظارتی
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