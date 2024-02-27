حضور در انتخابات حق ذاتی مردم برای رقم زدن آینده کشور است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین سید محمود حسینی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به انتخابات مهم ۱۱ اسفند برای تعیین نمایندگان مردم در مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری اظهار داشت: جمهوریت در نظام جمهوری اسلامی ایران با انتخاب مردم محقق میشود و در ۴۵ سال گذشته انتخابات متعددی را در کشور پشت سر گذاشته ایم که رأی آری مردم به تشکیل جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ سرآغاز آن بود و این انتخاب تا امروز در اشکال و عرصههای مختلفی چون مجلس شورای اسلامی، خبرگان رهبری، ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی با حضور مردم امتداد یافته است.
وی ادامه داد: نقش مردم در همه شئونات کشور نشان از وجود دموکراسی در جمهوری اسلامی ایران و به گفته مقام معظم رهبری انتخابات حق مردم است و به طور حتم عموم مردم فهیم و انقلابی با حضور گسترده در انتخابات پیش رو با استفاده از این حق ذاتی به وظیفه خود در قبال تعیین سرنوشت و آینده شخصی و عمومی شأن عمل خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان در خصوص مشخصهها و ملاکهای انتخاب نمایندگان نیز گفت: هر انتخاباتی با توجه به ماهیت آن ملاکهای ارزیابی خاص خود را دارد و بر همین اساس هر چند شورای نگهبان چهارچوب اولیه و حداقلی برای افراد واجد شرایط را در هر عرصه انتخاباتی احصاء میکند اما این مردم هستند که باید بهترین افراد را برای قرار گرفتن در مناصب و موقعیتهای مختلف انتخاب کنند.
وی در ادامه تصریح کرد: برای مثال پذیرفتنی نیست فردی که داوطلب حضور در مجلس شورای اسلامی به عنوان قوه مقننه است، برای رسیدن به این کرسی دست به تخلف، قانون شکنی و قانون گریزی بزند و بدون شک چنین فردی صلاحیت تصویب قوانین و نظارت بر اجرای آنها را ندارد و تقید به قانون از اولیه ترین ملاکها برای انتخاب افراد اصلح در سمت نمایندگی مجلس شورای اسلامی است.
حجت الاسلام حسینی سوابق افراد را بهترین ملاک برای ارزیابی کاندیداهای انتخاباتی دانست و افزود: عملکرد و توانمندیهای داوطلبان در مسئولیتهایی که بر عهده داشته اند، یکی دیگر از ملاکهای مهم در انتخاب افراد اصلح است و در این انتخاب گاهی از بررسی عملکرد فردی که پیشتر در مسئولیتهای مختلف و حتی نمایندگی ادوار مجلس حضور داشته، غفلت میکنیم.
وی اظهار داشت: برای انتخاب افراد اصلح باید در کنار سلایق، علایق، کارنامه و سابقه افراد در مسئولیتها و سمتهای قبلی این موضوع نیز باید مورد توجه قرار گیرد که آیا وی اعتقاد واقعی برای خدمت شبانه روزی به مردم را دارد یا به دنبال رسیدن به منافع شخصی است و اگر شخصی در سوابق و مسئولیتهای پیشین از امکانات و منابعی که در اختیار داشته، برای مقاصد و منافع شخصی و اطرافیانش استفاده کرده، نمیتواند امانت دار و حافظ منافع مردم در کسوت مهمی چون نمایندگی مجلس باشد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با بیان اینکه اهمیت مشارکت در انتخابات برای همه محرز است، گفت: مردم ما در برهههای حساس و زمانهایی که دشمن به دنبال جدایی ملت و نظام هستند به خوبی ثابت کرده اند که با وجود همه مشکلات و گلایههایی که دارند، اجازه دخالت دشمنان در موضوعات درون خانوادگی ملت بزرگ ایران را نمیدهند.
وی ادامه داد: هر چند حضور یا عدم حضور در انتخابات خود نوعی حق انتخاب برای افراد است اما باید توجه داشت که اگر کسی امروز در صحنه انتخابات شرکت نمیکند، در آینده و نسبت به نتایج و پیامدهای چنین انتخاباتی نمیتواند اعتراض داشته باشد و به همین دلیل حضور و مشارکت در انتخابات یک دغدغه مهم عمومی و البته به فرموده مقام معظم رهبری حق مردم برای تعیین سرنوشت و آینده خود و کشور محسوب میشود.
حجت الاسلام حسینی تاکید کرد: امروز تمام تلاش دشمن برای دلسرد کردن مردم از انتخابات است تا مانند الجزایر و یوگوسلاوی زمینه نفوذ سیاسی و مقدمه سازی برای ایجاد منازعات داخلی و حتی حمله نظامی را فراهم کنند و به همین دلیل حضور در انتخابات نه تنها یک حق برای مردم است بلکه وظیفهای ملی در قبال تأمین و حفظ امنیت و اقتدار کشور محسوب میشود.
وی گفت: تشخیص و انتخاب مردم ما در برهههای حساس بسیار دقیقتر و درست از برخی خواص است و بدون شک در انتخابات پیش رو نیز با حضور در عرصه انتخابات نه تنها دشمنان را در رسیدن به اهداف شوم خود ناکام خواهند گذاشت بلکه با انتخاب افرادی که به معنای واقعی کلمه مردمی و متعهد به جمهوری اسلامی ایران هستند، ادامه مسیر نظام و کشور به سمت نحقق تمدن نوین اسلامی را ترسیم خواهند کرد.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی با اشاره به اهمیت و نقش مهم مجالس شورای اسلامی و خبرگان رهبری خاطر نشان شد: جایگاه مجلس خبرگان رهبری در زمان فوت امام راحل و انتخاب مقام معظم رهبری به عنوان جانشین ایشان بر همگان مشخص است و مجلس شورای اسلامی نبز با توجه به ماهیت قانون گذاری خود و در واقع ریل گذاری برای حرکت سایر قوا و در حالت کلی برای کشور و نظارت بر اجرای آنها از اهمیت بسزایی برخوردار است و بدون شک انتخاب افراد اصلح برای حضور در این دو مجلس میتواند مسیر حل بسیاری از مشکلات فعلی را هموارتر کند.
وی تشکلهای مردمی مرتبط با مجموعه تبلیغات اسلامی را ظرفیتی ارزشمند برای جلب مشارکت حداکثری در انتخابات دانسته و گفت: بر همین اساس تولید و بازنشر محتواهای انتخاباتی از طریق این تشکلها از مدتها پیش در دستور کار گرفته و بویژه با توجه به اینکه مساجد چه پیش از برگزاری انتخابات و چه در روز رأی گیری نقش مهمی در این فرآیند دارند، از این ظرفیت برای حضور حداکثری مردم استفاده میشود.
حجت الاسلام حسینی خاطر نشان شد: با توجه به تأکیدات مقام معظم رهبری در خصوص اهمیت برگزاری انتخابات با مشارکت حداکثری، رویکرد تبلیغات اسلامی در نزدیک به یک سال گذشته تبیین این موضوع در مناسبتهای ملی و مذهبی با استفاده از ظرفیتهایی چون انجمنهای اسلامی مساجد و کارخانجات بوده است.
وی تصریح کرد: کانونهای فرهنگی و تبلیغی مرتبط با اداره کل تبلیغات اسلامی استان در اماکن تفریحی، پارکها و فضاهای پرتردد چون تفرجگاه عینالی فعالیتهای تبیینی و روشنگری داشته اند و حتی با همراهی گروهی از دانشجویان و فارغ التحصیلان دانشگاه علوم پزشکی تبریز نسبت به تشکیل گروههای جهادی در قالب خدمات پزشکی و با رویکرد روشنگری انتخابات اقدام شده است.
مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان شرقی گفت: محتوای غرفههای ۲۲ بهمن این اداره کل نیز به طور کامل به موضوع انتخابات اختصاص داشته و تلاش شده در مناسبتهای مذهبی چون اعیاد شعبانیه از بستر ایستگاههای صلواتی برپا شده در تمام نقاط شهر علاوه بر برگزاری مراسم عیدانه، نسبت به تبیین ضرورت حضور حداکثری در انتخابات استفاده شودو امیدواریم نتیجه همه این اقدامات برگزاری انتخاباتی با شکوه در ۱۱ اسفند باشد.
نظر شما