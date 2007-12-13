تولید روزانه 800 تن پسماند در همدان

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی ریاحی پیش از ظهر امروز در مصاحبه مطبوعاتی با خبرنگاران که پیرامون ارائه گزارش در خصوص پروژه های مطالعاتی این سازمان برگزار شد،گفت: 24 شهر از شهرهای استان همدان دارای محل و مکانی برای دفن پسماندها هستند.

ریاحی با بیان اینکه انتخاب مکان برای دفن پسماندهای ویژه شامل پسماندهای کارخانجات صنعتی نیازمند مطالعه است، اظهار داشت: روزانه سه تن پسماند عفونی در استان تولید می شود که به صورت مجزا دفن می شوند.

وی از مطالعه در خصوص ایستگاه های پایش آلودگی هوا خبر داد و تصریح کرد: 10 میلیون تومان اعتبار برای انجام مطالعات این طرح اختصاص یافته است.

ریاحی با اشاره به اینکه همدان جزء هشت استان آلوده کشور محسوب نمی شود خاطرنشان کرد: مطالعه دو منطقه حفاظت شده در تویسرکان و ملایر نیز آغاز شده است تا از استعدادهای استان در راستای توسعه اکوتوریسم استفاده شود.

ریاحی محیط زیست را امانتی در دست مردم برشمرد و یادآور شد: باید در راستای توسعه پایدار و بهره مندی نسل آینده از منابع طبیعی و محیط زیست قدم برداریم.

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان همدان اظهار داشت: ارایه یافته های تحقیقاتی در نمایشگاه هفته پژوهش از برنامه های پیش بینی شده این سازمان محسوب می شود.