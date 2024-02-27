ثبت ۲۴ تخلف انتخاباتی در استان قزوین

به گزارش خبرنگار مهر، موسی متوسلین ظهر سه شنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه استان قزوین با اشاره به ۴ راهبرد مقام معظم رهبری در حوزه انتخابات اظهار کرد: در حوزه سلامت مجموعه هیات بازرسی انتخابات در استان قزوین تلاش میکند تا انتخابات با سلامت برگزار شود.

وی افزود: در این دوره بر خلاف دوره های گذشته در تمامی شعب اخذ رای یک بازرس مستقر خواهد بود و علاوه بر آن هر ۱۵ تا ۲۰ شعبه نیز یک سربازرس خواهد داشت.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان قزوین ادامه داد: تا به مروز ۷۲ سربازرس و ۱۰ بازرس ویژه برای نظارت بر انتخابات استان قزوین انتخاب شده اند.

وی با بیان اینکه هیئت بازرسی به دنبال نظارت بر فرایند انتهابات و رای گیری است، تصریح کرد: سعه صدر، شجاعت، قاطعیت و پرهیز از انفعال از ویژگی های بازرسین است.

متوسلین با اشاره به اینکه بازرسین نباید جانبدارانه نگاه کرده و باید از طرفداری از یک کاندیدای خاص پرهیز کنند، تصریح کرد: پیشگیری و آگاه سازی یک رویکرد اصلی برای بازرسان است.

وی از ثبت ۲۴ تخلف و وقوع یک جرم انتخاباتی در استان قزوین خبر داد و اضافه کرد: با توجه به سطح تخلف، تخلفات به مراجع مرتبط گزارش شده است.

رییس هیات بازرسی انتخابات استان قزوین در پایان یادآور شد: ۱۳۹۰ نفر برای انجام امورات مرتبط با بازرسی در استان قزوین آموزش دیده اند.