درست انتخاب کردن دلیل اصلی زندگی است

حجت الاسلام مهدی جوادی در گفتگو با خبرنگار مهر، در پاسخ به سوال من جای شما بودم انتخاب نمیکردم!!! افزود: ما به دنیا آمدهایم که درست انتخاب کنیم!
وی گفت: تو حق داری رأی ندهی! من حق دارم رأی بدم، من جای شما بودم انتخاب نمیکردم، باور کن! اما نه آن چیزی که شما انتخاب نمیکردید، شما میخواهی رأی ندادن را انتخاب کنین، من این را انتخاب نمیکردم.
جوادی افزود: بحث سر این است که چرا تو انتخاب میکنی رأی ندهی من انتخاب میکنم رأی بدهم، چون من دلم به حال خودم میسوزد، اما من فکر میکنم تو خودت هم دلت به حال خودت نمیسوزد، چون حداقل باید یک تکانی به خودت بدهی.
وی با بیان اینکه بگویم رأی ندادن خودش یک رایِ درست است اما رایِ درستی نیست بیان کرد: ما تمام تلاشمان این است که کارمان درست باشد، ببینید، همینطوری که ما نیامدیم به دنیا نماز بخوانیم، ما نیامدیم به دنیا روزه بگیریم، ما نیامدیم به دنیا غذا بخوریم، ما آمدیم به دنیا درست نماز بخوانیم، درست روزه بگیریم، درست بخوریم و درست درس بخوانیم پس آمدیم به دنیا درست رأی بدهیم و درست انتخاب کنیم.
وی افزود: هیچ وقت انتخاب نکردن گزینه درستی برای انتخابات نیست چرا؟ زندگی عرصهی یکتای هنرمندی ماست هر کسی که هنرمند است میاید و هنر خودش را ایفا میکند، کسی که میخواهد رأی ندهد هیچ وقت ما ارزش هنرمند بودنش را نمیفهمیم او بی هنر محض خواهد ماند. فردا هم کسی به عنوان هنرمند به او نگاه نمیکند اساساً روی آن حساب باز نمیکنند پس هیچ وقت من آنچه را که تو انتخاب کردی انتخاب نمیکنیم.
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