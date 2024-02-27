استان: یزد

حوزه انتخابیه: یزد، اشکذر و بخش ندوشن و دهستان سورک

شعار انتخاباتی: نگذاریم دیر شود

پویش بزرگ انتخاباتی خبرگزاری مهر با عنوان «با مهر انتخاب کنیم؛ کارآمدی و شایسته گزینی» تلاش دارد با آماده کردن بستری مناسب برای معرفی داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی، گامی در جهت کمک به مردم برای انتخاب اصلح و برگزاری پرشور انتخابات بردارد.

مجید کاظم‌پور یکی از داوطلبان نمایندگی دوازدهمین دوره مجلس شورای اسلامی است که در زیر رزومه کوتاهی از وی و پاسخ‎‌هایش به سوالات مهر در دو بخش کشوری و استانی را می‌خوانید:

رزومه:

متولد سال ۱۳۴۹، مدیرعامل شرکت ساختمانی و سرپرست دستگاه نظارت

سوالات کشوری:

*مهمترین آسیب کارکردی مجلس شورای اسلامی از نگاه شما چیست؟

افتادن در دام احزاب است بطوری که بجای اینکه علم گرا باشد حزب گرا شده است.

*مجلس برای تقویت نقش نظارتی و تقنینی خود باید دست به چه اقداماتی بزند؟

لازم است علاوه بر تحقیق و تفحص در موارد مشکل دار و تقویت کار اصل ۹۰ با احدی ملاحظه کاری نکند و بطور خیلی واضح نتایج منفی کار خود را به قوه قضائیه گزارش و پیگیری نماید.

*نمایندگان چرا نباید اسیر تجمل گرایی شوند و برای پرهیز از این آسیب چه اقداماتی ضرورت دارد؟

تجمل گرایی نماد گرایش به سمت اهرم‌های شیطانی و ناپاک است و برای جلوگیری از این آسیب باید تقوای الهی پیشه کنند و باید ساز و کاری پیش بینی کنند که هر چند وقت یکبار در مقابل ستادی که مسئولیت این امر را به عهده دارد پاسخگو باشند.

*همکاری و همراهی میان مجلس و سایر قوا و دستگاه‌ها چه تأثیری می‌تواند بر پیشرفت کشور داشته باشد؟ به نظر شما مهمترین تجلیگاه این همراهی و همکاری چیست؟

همکاری قوا می‌تواند در تقویت بنیاد نظام مؤثر باشد مهمترین تجلی این امر همکاری بین مجلس و قوه قضائیه است که در اینصورت جلوی فساد به شکل مؤثری گرفته خواهد شد.

*مسؤولیت پذیری در قبال مردم موضوعی است که نمایندگان باید همواره به آن توجه داشته باشند. اگر نمایندگان از این مهم غافل شوند، چه پیامدهای منفی ایجاد خواهد شد؟

مسؤولیت پذیری در قبال مردم به معنی ایثار و از خود گذشتگی است چرا که هر فرد گرایش دارد تا نفع مادی خود را بر دیگر موارد ارجح بداند اگر این مسئولیت پذیری با ریشه‌های دینی و انسانی همراه باشد می‌تواند شرایط را به نفع مردم سوق دهد و غفلت از آن به معنای گرایش به مسیرهای فساد است.

*مردمی بودن باید یکی از خصیصه‌های مهم هر نماینده باشد. یک نماینده چگونه می‌تواند این خصیصه را تحقق بخشد بدون آنکه در ورطه عوام زدگی و طرح شعارهای غیر واقع‌بینانه اسیر شود؟

برای تحقق امر مهم مردمی بودن اطلاع داشتن از نیازهای جامعه به شکل واقعی کلید اصلی کار است و برای اطلاع از افکار عمومی خوشبختانه راههای علمی فراوانی وجود دارد برای مثال می‌توان از افکار سنجی با استفاده از پژوهش‌های پیمایشی استفاده کرد.

*طبق قانون اساسی یک نماینده در قبال همه مردم ایران مسؤولیت دارد. برای تحقق این اصل مطرح و جلوگیری از بخشی زدگی باید چه مواردی مدنظر قرار بگیرد؟

کلی نگری و توجه به مطالعات انجام شده توسط گروه پژوهش‌های مجلس و مشورت گرفتن از نخبگان می‌تواند از این آسیب مشکل زا جلوگیری کند.

سوالات استانی:

*یکی از معضلات مهم استان یزد، خشکسالی است و برای تأمین آب شرب و صنعت یزد مشکلاتی وجود دارد. به نظر شما آیا طرح‌هایی نظیر انتقال آب بهشت آباد، انتقال آب خلیج فارس و انتقال آب دریای عمان می‌تواند به حل معضل کم آبی استان کمک کند؟ راهکار شما چیست؟

بله بهترین راه برای بر طرف کردن معظل کم آبی استان یزد استفاده از انتقال آب از دریای عمان است.

*برای توسعه زیرساخت‌های مواصلاتی استان یزد چه برنامه‌هایی باید در استان پیاده‌سازی شود؟

گسترش و ساخت و اتصال خطوط ریلی بین استان‌های همجوار و تقویت ناوگان هوایی استان و بهینه کردن خطوط جاده‌ای با توجه به اینکه یزد شاهراه زمینی شمال - جنوب است.

*برای اصلاح ساختار اقتصادی استان در راستای حرکت به سمت فعالیت‌های اقتصاد کم آب‌بر چه برنامه دارید؟

با توجه به فراوانی معادن مختلف در استان یزد بهترین گزینه ایجاد صنایع فراواری در کنار معادن است تا از خام فروشی جلوگیری کنیم و باتوجه به اینکه به محصول ارزش افزوده می‌دهیم ایجاد شغل هم می‌کنیم.